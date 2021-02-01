Министр Яак Ааб: в Нарве построят новую больницу

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Посетивший 4 июня Нарву министр административного управления Яак Ааб сообщил, что в Нарве будет построена новая больница.

Министр Яак Ааб

На возведение нового медицинского объекта в нашем городе не было получено согласие на использование средств из Фонда справедливого перехода, но инвестиции будут изысканы из других фондов Евросоюза. Соответствующие задачи, включая подготовку проектов, возложены на Министерство социальных дел. Министр отметил, что это будет современное здание наподобие новой больницы, которую намечено за счет европейских средств строить в Вильянди. По мнению министра, реализовать в Нарве проект можно в течение четырех или пяти лет. Ресурсы в сумме 50 млн или 60 млн евро планируется получить из европейского регионального фонда.

Я.Ааб также подчеркнул, что очень важно Нарвской больнице сотрудничать с Тартуской университетской клиникой и приглашать специалистов для решения проблемы дефицита кадров.

Министр административного управления посетил Нарву в День флага Эстонии

Представитель правительства во время посещения Нарвы встретился с мэром Катри Райк и председателем городского собрания Татьяной Стольфат, а также с руководителями Нарвской больницы — членом правления Аго Кыргвеэ и главным врачом Олевом Силландом. Министр провел встречу с предпринимателями Нарвы и журналистами.



Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН