Нарвский округ Центристской партии возглавила Татьяна Стольфат

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Нарвский округ Центристской партии Эстонии провел 3 июня конференцию в Северном дворе Нарвской крепости. Большинством голосов руководителем Нарвского округа ЦПЭ избрана председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат. За ее кандидатуру было отдано 67 голосов, за кандидатуру координатора ЦПЭ в Ида-Вирумаа Аллена Аллета 23 голоса.

Татьяна Стольфат и Майлис Репс Фото: Евгений АШИХМИН

Округ насчитывает около четырехсот центристов, а в собрании участвовало 92 партийца. Аналогичные собрания не проводились в Нарве с 2018 года, одна из причин — пандемия коронавируса.

Заместителями председателя партийного округа избраны Тармо Таммисте и Екатерина Голубцова. В правление также избраны Михаил Стальнухин, Виктория Лутус, Андрус Тамм, Хели Адамович, Виталий Ильин и Наталья Шибалова.

К участникам собрания обратились депутат Рийгикогу, заместитель председателя ЦПЭ Майлис Репс и депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, лидер партии Юри Ратас участвовал в конференции по видеосвязи.

Тармо Таммисте, Андрус Тамм, Хели Адамович и Михаил Паншин были избраны представителями от Нарвского округа в Совет уполномоченных ЦПЭ, который решает общепартийные вопросы в период между конгрессами ЦПЭ. Людмила Морина, Яана Кирс и Софья Хомякова избраны в ревизионную комиссию Нарвского округа ЦПЭ.

По словам Т.Стольфат, одна из задач нарвских центристов — восстановить доверие горожан к ЦПЭ, оживить партийную работу и выиграть выборы в городское собрание, которые состоятся в октябре.

До 2016 года окружную партийную организацию возглавлял Андрус Тамм, затем председателем НО ЦПЭ была избрана депутат Европейского парламента Яна Тоом.





Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН