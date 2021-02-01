В приюте для кошек заканчивается корм

Дата публикации: Сегодня, 09:00 Просмотрено: 191

Хочу обратиться к добрым людям. Я часто общаюсь с работниками и постояльцами приюта животных в Нарве Narva Kassituba MTÜ. Знаю, что запасы сухого корма в приюте заканчиваются, нужно срочно заказывать корма, а средств не хватает. Вот и решила обратиться за помощью к читателям «Нарвской Газеты».

Иллюстративное фото: unsplash.com / Dietmar Ludmann

В месяц котики приюта съедают 25 мешков сухого корма (по 10 кг). Большинство подопечных - со сложной судьбой: кто-то из них долго жил на улице, кого-то недокармливали хозяева. У животных, долго живших на улице, как правило, проблемы с почками, и они нуждаются в особом питании. Кроме этого в приюте сейчас много кормящих кошек и новорожденных котят, которым нужны консервы тушенки из зоомагазина. Также требуются сухие корма Proplan, Hills, Advance, тушенка для взрослых особей, вермишель, крупы. Нужны и древесные наполнители для туалета, медицинские пеленки, кошачьи домики в хорошем состоянии, когтеточки, игрушки, мощный пылесос (желательно без мешков).

На попечении приюта 290 животных. MTÜ не получает регулярной финансовой помощи от города. Новые животные поступают практически каждую неделю.

Расчетный счет приюта: EE871010220252762225 MTÜ NarvaKassiTuba

Адрес приюта: Туру, 1.

Дополнительная информация: facebook.com/narvakassituba,

instagram.com/narva_kassituba/, e-mail: kassituba@mail.ru



Наталья ПОЛЯКОВА