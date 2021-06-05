Ученицы Войтенко «держали» зал более часа

Дата публикации: 5-06-2021, 09:55 Просмотрено: 391

Много лет тому назад в кинотеатре центра «Астри» проходили прямые трансляции опер и балетов ведущих театров мира. Для Нарвы это был праздник длиною в два года. Но всё хорошее когда-то заканчивается. Срок соответствующего договора истёк, новый договор не заключили, и казалось, что больше такого в Нарве уже никогда не произойдёт. Но произошло!

Вокальный класс Светланы Войтенко (слева направо): Полина Сомова, Беатриче Хубер, София Камышева, Мирослава Есина, Лидия Оганесян, Яаника Савосто.

28 мая в здании «Центра свободного творчества» по адресу Вабадузе, 20 педагог Нарвской музыкальной школы по вокалу Светлана Войтенко, концертмейстеры Татьяна Топорищева и Елена Петрищева с шестью своими ученицами после полуторагодового перерыва дали вокальный концерт. Неравнодушный к творчеству и помогающий творческим людям и коллективам нарвитянин Андрес Кустола предоставил уютный зал и сцену.

Шесть девочек в возрасте от 10 до 17 лет «держали зал» более часа. Они пели и соло, и дуэтом, и трио, и все вместе. Из зала казалось, что петь – это легко. Но когда так кажется из зала, значит, на сцене профессионалы! Это действительно было профессионально. Мы, взрослые, понимаем, что юным исполнителям особенно трудно, не имея достаточного жизненного опыта, прочувствовать то, что ты исполняешь, пропустить через себя и донести до зрителя.

Несколько лет назад я имела возможность присутствовать на трёх обычных занятиях Светланы Войтенко и концертмейстера Татьяны Топорищевой. Из этих занятий я поняла, какой огромный труд педагогов, их учеников стоит за этой лёгкостью выступлений на сцене. Они созидали, они творили – и так почти каждый день, год за годом!

Ранее, услышав сольный концерт Светланы Войтенко, я подумала: «Ей надо петь на большой сцене. Что она делает тут?». Но когда я услышала её учениц, я поняла, ЧТО она здесь делает.

Конечно, я не могу не назвать фамилий исполнительниц. Это Мирослава Есина, София Камышева, Беатриче Хубер, Лидия Оганесян, Яаника Савосто, Полина Сомова. Мне кажется, что этим исполнительницам с полным правом можно предоставлять самые хорошие площадки для выступлений в Нарве, например, в Дни города и во время других городских праздников. Они вполне достойно могут конкурировать с теми, кто приезжает к нам из других городов показывать своё искусство.

...Уходя с концерта, ощутила, что всё суетное, мелочное, пустое, всё неважное отступило.



Елена ОРЕХОВА