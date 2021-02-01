Маршрут № 123 отменяется

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В редакцию «Нарвской Газеты» обратились сразу несколько читателей с просьбой узнать, возобновится ли движение по маршруту № 123 Нарва – Нарва-Йыэсуу. «Зимой нас уведомили, что из-за пандемии маршрутка ходить не будет (на этой линии всегда работал небольшой автобус – ред.), но с конца марта обещали ее вновь запустить. Уже и май подходит к концу, а маршрутки как не было, так и нет. В чем дело?

Фото: Архив "НГ"

Для многих она была спасением: после того, как проезд на автобусе № 31 стал бесплатным, им пользуется очень большое количество людей. Большой автобус вечно переполнен, входишь в него с опаской, как бы не подцепить инфекцию, часто приходится ехать стоя. То ли дело маршрутка – народу немного, едешь сидя», – говорили позвонившие нам читатели.

На наш запрос ответил Василий Наумов, организовавший 20 лет назад транспортную компанию VASNA OÜ, которая открыла и осуществляла маршрут № 123:

– Мы приняли решение отменить 123 маршрут из-за его нерентабельности. Получалось, что полноценными были только пара утренних рейсов, на которых из Нарвы в Нарва-Йыэсуу добирались работающие там люди. А затем наши машины ходили по маршруту полупустыми. Народ делает выбор в пользу бесплатного автобуса № 31. И с этим ничего не поделать.



«НГ»