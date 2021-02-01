Фестиваль Station Narva объявил конкурс городского искусства

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Проходящий в Нарве с 5 по 7 августа фестиваль музыки и городской культуры Station Narva в сотрудничестве с Художественной галереей Нарвского музея и Нарвской арт-резиденцией (NART) объявил о проведении открытого конкурса городского искусства.

Иллюстративное фото: Station Narva

Помимо музыки фестиваль Station Narva знакомит с изобразительным искусством, показывает городское пространство под новым интересным углом и предлагает обсудить культурные и художественные явления.

Если в рамках фестиваля 2019 года проходил конкурс световых инсталляций на территории Кренгольмской мануфактуры, то в этом году идея сосредоточена на искусстве в публичном городском пространстве. В конкурсе могут участвовать скульптуры, инсталляции, городская мебель, уличное искусство, выставки под открытым небом или другие объекты, которые обогащают общественное пространство и определяются конкретным местоположением. Наряду с описанием и иллюстрацией идеи необходимо объяснить, каким образом предложенный арт-объект обогащает жизнь города. Предпочтение отдается функциональным объектам, которые можно будет использовать, и они смогут остаться в городском пространстве даже после фестиваля. Представить свои идеи для оформления города приглашаются как практикующие художники, так и студенты, обучающиеся на различных художественных специальностях.

Для участия в конкурсе необходимо до 21 июня отправить краткое описание идеи с иллюстрациями по адресу info@stationnarva.ee. Результаты будут опубликованы 12 июля.

Победивший проект получит поддержку в размере 3000 евро на его реализацию. Эта сумма включает как зарплату художника, так и материальные затраты. Также будут компенсироваться расходы на транспорт, проживание и питание участников в период реализации проекта и во время проведения фестиваля. EKA также подготовила для конкурса специальный приз.

Проекты будет оценивать жюри, в состав которого войдут мэр Нарвы Катри Райк, руководитель Художественной галереи Нарвского музея Раэль Артель, руководитель Нарвской арт-резиденции Анн Мирьям Вайкла, координатор программы справедливого перехода и бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, проректор EKA по учебной работе Анне Пикков, руководитель галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова, нарвский городской художник Денис Полубояров и руководитель коммуникацией Station Narva Ингрид Кохтла.

Среди прочего, жюри оценивает ясность идеи произведения искусства, оригинальность и новаторство решения, визуальную и культурную пригодность предложенного места, а также выбор материалов и другие условия, связанные с обслуживанием.

Открытие конкурсной работы в Нарве состоится в день старта фестиваля, 5 августа. Оно будет сопровождаться публичной дискуссией о роли искусства в развитии города, которая также касается развития Кренгольмского культурного квартала и желания Нарвы выдвинуть свою кандидатуру на звание культурной столицы в 2036 году.

Главный партнер конкурса городского искусства Station Narva — Художественная галерея Нарвского музея, поддерживающий партнер — Нарвская арт-резиденция.

Сердцем фестиваля в этом году станет Нарвский музей. Недавно в нем открылась новая постоянная экспозиция, которая также открывает свои двери для всех посетителей фестиваля, любящих ночные музейные приключения.

Фестиваль Station Narva, который проходит с 2018 года, является одним из самых важных международных и общегосударственных мероприятий в Нарве и во всем Ида-Вирумаа. Важной частью программы фестиваля является подчеркивание уникальности городского пространства.



Дополнительная информация: https://stationnarva.ee/ru/artcompetition



Дан Ротарь

Специалист по коммуникации на русском языке

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