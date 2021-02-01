Проблемы с затоплением садов Нарва планирует решать комплексно

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На этой неделе Нарвская городская управа отправляет в Министерство окружающей среды письмо с просьбой подключиться к решению проблемы дренажной системы в нарвских садовых товариществах. Вопрос комплексный, в одиночку Нарве его не решить.

Сергей Горлач: «Затопление коснулось не только садоводческих участков Нарвы, хотя им досталось больше всего». Скриншот: ERR

Как известно, в мае этого года из-за обильных и продолжительных дождей нарвские садоводства пережили настоящее наводнение. Под водой оказались посадки трудолюбивых дачников. Были затоплены газоны, клумбы, грядки, парники, беседки, подвалы домов; у многих вода стояла и на первых этажах дачных домиков, колодцы были переполнены … Урон нанесен существенный. Как прозвучало в СМИ, по просьбе дачников ГЭС в Ивангороде даже спускала часть воды из водохранилища, чтобы осушить грядки в южной части Нарвы.

Последний раз нечто подобное в нарвских садах происходило лет пять назад.

Но, судя по размаху нынешних затоплений, дренажная система за эти годы лучше не стала. Более того. Как можно увидеть, если ехать по трассе Нарва – Таллинн, на участке между Нарвой и Силламяэ вода стоит даже на полях. Та же картина по дороге из Нарва-Йыэсуу в направлении к выезду на Таллиннское шоссе. Так что проблемы возникли не только у садоводов, но и у фермеров.

Под водой оказались посадки трудолюбивых дачников. Были затоплены газоны, клумбы, грядки, парники, беседки, подвалы; у многих вода стояла и на первых этажах дачных домиков, колодцы были переполнены …

Возможно, дренажная система в какой-то мере могла быть нарушена из-за активно проходящих в последние годы больших строительных проектов по реконструкции дорог, строительству пешеходно-велосипедных дорожек и внутренних дорог в садах. Поговаривают, свою лепту могли внести … бобры, которые усиленно строят в местных лесах плотины.

И хотя сегодня положение несколько изменилось – вода стала спадать, нет гарантии, что, если опять пойдут дожди, ситуация не повторится.

– Пять лет назад, когда вода ушла, все вздохнули с облегчением, но предпринимать ничего не стали, все осталось по-прежнему. Мы хотим поступить иначе – разобраться с дренажной системой кардинально, – сказал на инфочасе в понедельник, 31 мая, вице-мэр по городскому хозяйству Нарвы Сергей Горлач. – Тем более что сейчас, как мы видим, затопление коснулось не только садоводческих участков Нарвы, хотя им досталось больше всего. Наш сосед Нарва-Йыэсуу тоже терпит неудобства.

По словам Горлача, у обширной дренажной системы в садовых товариществах под Нарвой много хозяев – это не только садоводческие товарищества Нарвы и Нарва-Йыэсуу, но еще и Департамент шоссейных дорог, Центр управления государственными лесами, частные лица.

– Даже если город Нарва самостоятельно почистит свои дренажные канавы, это вопрос не решит, – объясняет Сергей Горлач. – Разбираться надо со всей дренажной системой, которая по большому счету уже довольно старая. В ней все взаимосвязано. Например, в сады в районе Кудрукюла вода приходит в уже переполненные канавы. С другой стороны, представители Департамента городского хозяйства Нарвы, комиссии Нарвского городского собрания по садовым товариществам, Союза СТ Нарвы выезжали на места и проверяли, например, существующие трубы, проложенные под дорогой Нарва – Нарва-Йыэсуу. Во время затопления они работали на 100%. Может быть, их не хватает, и надо поставить еще одну или две? Может быть изменился ли угол наклона в старых дренажных канавах? Только специалисты могут ответить на этот и многие другие вопросы. Вот почему мы и обращаемся в Министерство окружающей среды, надеясь, что оно может стать главным координатором в комплексном решении проблемы.

Сергей Горлач говорит, что управа надеется на встречу со специалистами Министерства окружающей среды в самое ближайшее время.





Светлана ЗАЙЦЕВА