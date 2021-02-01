Власти Нарвы ввели депутата Бутузова в совет Narva Linnaelamu

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Депутат Нарвского городского собрания Владимир Бутузов (Центристская партия), который из-за нарушения антикоррупционного законодательства недавно лишился места в совете принадлежащей городу фирмы Transservis-N, на этой неделе был введен в совет другого муниципального учреждения - Narva Linnaelamu.

Владимир Бутузов. Фото: Архив "НГ"

В совете Narva Linnaelamu Владимир Бутузов заменил своего однопартийца Тармо Таммисте. В свою очередь, Таммисте ранее сменил Бутузова в совете Transservis-N.

Председатель совета Narva Linnaelamu (сейчас этот пост занимает депутат из фракции "Наша Нарва" Владимир Изотов) получает 585 евро в месяц, рядовые члены (Анна Коваленко и Владимир Бутузов из фракции Kesk) - по 390 евро.

Председатель совета Transservis-N Тармо Таммисте получает ежемесячное вознаграждение в размере полуторной минимальной зарплаты, члены совета Галина Вологдина и Яан Саан получают за свою работу плату в размере минимальной зарплаты (584 евро). Все трое входят во фракцию Kesk.





ERR.EE