"ЛГБТ — Стоп". В Нарве митингуют против скандального фестиваля

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Митинг прошел возле концертного зала Vaba Lava. Место выбрано не случайно, именно тут летом пройдет театральный фестиваль Свободы. В рамках культурного события на нарвской сцене покажут ”скандальные постановки, которые были запрещены во многих странах”. В частности, спектакль ”Невидимые семьи” о жизни ЛГБТ в России.

Фото: скриншот facebook / molodoi.ee - ESN

RusDelfi связался с организатором пикета Айваром Петерсоном. По его словам, Vaba Lava под разным соусом рекламирует секс-меньшинства и ЛГБТ. ”Они получили деньги на этот фестиваль из городского бюджета. Да, город выделил не полную сумму, а около 20 000 евро. Так бы ничего, но этот фестиваль не рассчитан на всех горожан. В такое трудное время нужно учитывать интересы всех нарвитян. К тому же многие другие культурные площадки не получили финансирование”, — сказал массажист Петерсон.

Следующий шаг — обращение к депутатам, с призывом пересмотреть решение о выделении денег. ”ЛГБТ пытается через псевдокультурные фестивали рекламировать себя как ценность, а я считаю, что никакой ценности это мероприятие не несет, это маргинальное событие, нужно думать о большинстве”, — считает он.

Сам Петерсон не против движения ЛГБТ. ”Там, где начинается моя свобода, заканчивается свобода других. Я тоже имею право выражать свое мнение. Я не говорю, что секс-меньшинства надо запретить. Я не поддерживаю их агрессивную пропаганду, они ведь еще обвиняют нас, консерваторов, что мы их не ценим. А они сами ведь никого не слушают”.

Всего с лозунгами против фестиваля и ЛГБТ в Нарве вышло несколько человек.

17-21 августа театральный центр Vaba Lava организует Международный театральный фестиваль Свободы, в программу которого войдет множество скандальных постановок, запрещенных на своей родине.

Программа фестиваля Свободы составлена из постановок малых театров, представляющих страны, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и где в последнее время театральные деятели сталкивались с цензурой, ограничивающей творческую деятельность. Речь идет о проблеме не только восточных стран; примеры того, как цензура влияет на свободу творчества, можно найти и здесь, в Европе.

По оценке куратора фестиваля Мярта Меоса, город Нарва – самый верный выбор для проведения международного фестиваля данной тематики: Нарва находится на границе двух разных цивилизаций – с одной стороны, в Нарве заканчивается свободный мир, но если посмотреть на Нарву с другой стороны, то город является отправной точкой свободного мира, сообщает официальный портал фестиваля.





DELFI.EE