Итоги фестиваля авторской фотографии: что ни номинация, то сюрприз

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Фестиваль авторской фотографии AutoriFotode Biennaal 2021 проходил в Нарве впервые. Тем не менее на приглашение в нем поучаствовать откликнулись не только местные фотографы, в Нарву приехали или прислали свои работы любители фотоискусства из Таллинна, Тарту, Пярну, Вильянди. Йыхви, Кохтла-Ярве, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Участников было почти 50 человек, представленных работ – более трехсот.

Фестиваль авторской фотографии AutoriFotode Biennaal 2021 проходил в Нарве впервые. Выставка работ участников фестиваля была развернута в Доме свободного творчества на Вабадусе, 20.

Организатором фестиваля выступило нарвское MTÜ AutoriFoto. Некоммерческому объединению в этом году исполнилось 7 лет. На счету у клуба - организация многих выставок, активное участие в различных конкурсах, но мероприятие такого масштаба, как двухдневный фестиваль, в программе которого конкурс, выставки (выставка конкурсных работ - в Центре свободного творчества на Вабадусе, 20, в ТЦ Astri – персональная выставка Томаса Кийге), мастер-классы, творческие встречи, посещение территории Кренгольмской мануфактуры, поездка в промзону Eesti Sej Settebassein (такие вот фото-пленэры), - это первый опыт.

И он оказался успешным. «Интересно, насыщенно, познавательно, душевно» - признавались вашему корреспонденту конкурсанты-фотографы. «Спасибо за творчество… очень тронули работы… как много у нас, оказывается, творческих людей…» - это из книги отзывов посетителей Дома свободного творчества, который 29 и 30 мая стал основной площадкой AutoriFotode Biennaal 2021.

Конкурс проходил в 10 номинациях. Оценивало работы жюри, в составе которого были директор Нарвской Арт-резиденции NARTi Анн-Мирьям Вайкла, фотохудожник Мария Капаева, фотографы Тоомас Кийге, Индрек Галетин, Дмитрий Воробьев.

В конце второго дня, готовясь подвести итоги и объявить победителей в главных номинациях, руководитель MTÜ Autori Foto Ирина Кивимяэ сразу предупредила: что ни номинация, то сюрприз! На ее взгляд, фестиваль AutoriFotode Biennaal 2021 дал возможность показать индивидуальное творчество каждого автора, умение работать в разных жанрах, пользоваться всеми приемами современного фотоискусства и открыл новые имена.

Победители первого Нарвского фестиваля авторской фотографии AutoriFotode Biennaal 2021:

репортаж – Евгения Парв (уверена, ее репортаж из ковид-отделения Нарвской больницы тронул сердца не только жюри, но и всех участников и зрителей)

обнаженная натура – Эстер Карм

жизнь предметов – Полина Ивлева

эксперимент – Алла Матросова

морской пейзаж – Сергей Абраменков

ландшафт – Урве Херманн

макросъемка – Ольга Бондаренко

портрет – Анастасия Миронова

актуально – Андрей Никитин

городской пейзаж (архитектура) – Светлана Зайцева.

Победителем первого Нарвского фестиваля авторской фотографии AutoriFotode Biennaal 2021в номинации «Городской пейзаж (архитектура)» стала Светлана Зайцева, выпускающий редактор «Нарвской Газеты».





Индрек Галетин, член жюри:

- Признаться, я не ожидал, что, приехав в Нарву на первый фестиваль авторской фотографии, увижу такое большое количество работ очень хорошего уровня. Выбрать из них лучшие было непростой задачей, мы, жюри, дискутировали больше трех часов. Удивило и порадовало разнообразие – приемов, техник, тем, умения выразить себя. За многие годы учебы и работы в Великобритании, в Лондоне я привык угадывать этот дух мультикультурности. И для меня было неожиданно почувствовать его здесь, на нарвском биеннале.





Наша справка: Партнерами первого Нарвского фестиваля авторского фото выступили: Нарвский отдел культуры, торгово-развлекательные центры Astri Keskus и Fama Keskus, фотоклуб «Нарва», Нарвский Дом детского творчества, Центр свободного творчества, другие организации и частные лица.



Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана Зайцева