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Город / В центре вниманияНарву посетит министр государственного управления

Дата публикации: Вчера, 17:25 Просмотрено: 173

В пятницу, 4 июня, Нарву с официальным визитом посетит министр государственного управления Яак Ааб.

Нарву посетит министр государственного управления
Яак Ааб. Фото: commons.wikimedia.org

В Нарве он встретится с мэром города Катри Райк, председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат, запланированы также встречи с предпринимателями города и общение с журналистами. Предварительно очерчены темы для встреч: региональное развитие и Нарва, региональные проекты и Ида-Вирумаа, административные вопросы и государственная недвижимость.


«НГ»

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