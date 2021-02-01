Нарву посетит министр государственного управления

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В пятницу, 4 июня, Нарву с официальным визитом посетит министр государственного управления Яак Ааб.

Яак Ааб. Фото: commons.wikimedia.org

В Нарве он встретится с мэром города Катри Райк, председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат, запланированы также встречи с предпринимателями города и общение с журналистами. Предварительно очерчены темы для встреч: региональное развитие и Нарва, региональные проекты и Ида-Вирумаа, административные вопросы и государственная недвижимость.



«НГ»