5 июня – Открытие Летнего сезона на Липовой ямке и Променаде!

Город / В центре внимания5 июня – Открытие Летнего сезона на Липовой ямке и Променаде!
Дата публикации: Сегодня, 09:30 Просмотрено: 110
В этом году команда SA Narva Linna Arendus предлагает в рамках мероприятия творить, создавать своими руками, рисовать, петь и танцевать на/у/в/ Пляжном здании на Липовой ямке.
Приглашены все художники и ремесленники города Нарва! 5 июня с 11.00-13.00 мы собираем художников и ремесленников города Нарва для того, чтобы в течение всего мероприятия они смогли создать свои работы с любой точки нашего уникального места.
Наше Пляжное здание имеет удивительное месторасположение – с его точки на 180 градусов можно рисовать шедевры – Нарвский замок, Ивангородскую крепость, памятник Шведского льва, Александровскую церковь, Пляжное здание, Променад, реку Нарову, и даже наши деревья- «Брокколи»!
Откроет наш праздник Перфоманс Татьяны Сониной и Театра Кесклиннаской гимназии.
Городской художник Денис Полубояров создаст с детьми макет «Нарва - город, в котором мы хотим жить».
Нарвский Молодежный Центр будет проводить мастер-класс - создание рисунков на плёнке.
Нарвский Дом творчества и художник Екатерина Аверко проведет художественный пленер для детей "Нарва через призму радости" акварельные пейзажи для детей и взрослых. Ирина Гаврилова (OU Giftstudio) проведёт мастер - класс для детей и взрослых: изготовление птицы счастья (плетение из бумаги).
Своё участие в художественном празднике уже подтвердили Нарвская Художественная школа, Ольга Тюрина и Нарвское художественное объединение "Вестервалли", Ирина Юголайнен и Кunsti Sadam MTÜ.
Казематы Бастиона Виктория предложат сделать своими руками поделку.
Также в 13.00-14.30 будет проведена бесплатная экскурсия от профессионального экскурсовода Александра Опенко «Из варяг в греки» (участие только по предварительной регистрации на электронный адрес: info@nla.ee).
Художник Андрей Соколов проведёт мастер-класс по новому направлению в искусстве Fluid Art.
Творческие музыкальные коллективы Вокальная студия Pääsuke, вокальная студия Magic Land, Класс поп-джаз вокала Аллы Якубовой порадуют нарвитян своими выступлениями.
И конечно мы будем наслаждаться выступлениями Танцевальных коллективов Lions и Step up.
По завершению мероприятия будет открыта выставка созданных работ в помещении 2 этажа Пляжного здания.
Внимание: Программа праздника дополняется, поэтому если у Вас есть идеи и предложения для участия, пишите пожалуйста на e-mail: narvalinnaarendus@gmail.com или звоните: 56607779.
Sofja Homjakova
SA Narva Linna Arendus