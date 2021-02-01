Начинают консультировать КТ при подаче заявок в KredEx

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Центры развития уездов начали бесплатно консультировать квартирные товарищества по всей Эстонии при подаче заявок в KredEx на получение субсидий, кредитов и поручительств, цель которых – отремонтировать здания и сделать их энергоэффективными.

Фото: Архив "НГ"

Уездные центры развития по всей Эстонии начнут консультировать квартирные товарищества по вопросам услуг KredEx для многоквартирных домов, включая ссуды на ремонт, поручительства и поддержку реконструкции. Можно запросить помощь об условиях и доступности услуг, требованиях к приложениям, графике и необходимых сроках. При необходимости консультанты также предлагают помощь в заполнении и подаче заявления KredEx. По словам главы KredEx Иво Кулдмяэ, эта инициатива является примером того, как повысить доступность услуг через уже существующие сети сотрудничества.

Андрес Хуул, член правления сети уездных центров развития, добавил, что их консультанты по всей Эстонии уже прошли необходимое обучение и теперь начнут предлагать бесплатные консультации собственным экспертам KredEx. «Кооперативы могут пользоваться консультационными услугами в 14 центрах развития по всей Эстонии, но в Харьюмаа консультации по-прежнему предлагает офис KredEx», – отметил Хуул.

«Кроме того, можно бесплатно пригласить консультантов уездных центров развития для участия в общем собрании квартирного товарищества, где они могут помочь разъяснить условия предоставления услуг», – сказал Хуул.

Помощь в решении технических вопросов продолжают оказывать технические консультанты на сайте KredEx.

Чтобы воспользоваться консультацией, квартирное товарищество должно найти контакты девелоперского центра в своем районе и связаться с ними, чтобы договориться о встрече. Список центров доступен здесь: www.arenduskeskused.ee/kontakt/

Наша справка: KredEx предлагает различные субсидии, прямые займы и поручительства для наведения порядка в многоквартирных домах и увеличения экономии энергии. В 2020 году KredEx выделил 84 миллиона евро на реконструкцию многоквартирных домов. В прошлом году была подана 41 заявка на получение ссуды на ремонт на сумму 4,5 миллиона евро, и было решено выдать ссуду в размере 2,5 миллиона евро 24 квартирным товариществам. Общая сумма инвестиций составляет 3,7 миллиона евро. Кроме того, в прошлом году KredEx предоставил 106 гарантий по ссудам многоквартирным домам на сумму 7,3 миллиона евро, и эта гарантия была использована для выдачи ссуд многоквартирным домам на общую сумму 10,6 миллиона евро.



По информации KredEx