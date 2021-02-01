Настенная живопись – и привлекает, и воспитывает

Дата публикации: Вчера, 09:02 Просмотрено: 126

Заключительные уроки нынешнего учебного года для одной из групп Нарвской художественной школы проходят не в стенах учебного заведения, а на свежем воздухе. И вызвано это отнюдь не эпидемиологической обстановкой, а тем, что ребята под руководством преподавателя Ольги Тюриной расписывают стены хозяйственного здания на территории детского сада Põngerjas («Малышок»).

Одна из хозяйственных построек на территории детского сада «Малышок» (Герасимова, 18 а) в эти дни преображается на глазах. Фото: Архив Ольги Тюриной

По словам директора детского сада Põngerjas Екатерины Голубцовой, сотрудничество двух учебных заведений длится уже не один год и развивается по разным направлениям. Что касается граффити, то ученики Художественной школы украшают настенной живописью уже третий объект в детском саду.

Екатерина Голубцова:

– Мы предлагаем тему, а за юными художниками – ее творческая разработка и выполнение. Например, сейчас ребята группы Ольги Тюриной расписывают одну из наших подсобных построек, территорию вокруг которой мы условно называем уголок национального хутора. К ярким рисункам (солнце разговаривает с птицами) здесь будет добавлен текст – эстонские пословицы. Мы очень довольны работой начинающих художников. Но дело не только в преображении окружающей наших детей среды. Большой плюс мы видим в том, что наши ребятишки могут наблюдать за тем, как идет процесс рисования, как трудятся старшие, как творчески могут выражать себя подростки. Согласитесь, прекрасный пример для подражания.

Эскизы росписи, уточняет преподаватель Нарвской Художественной школы Ольга Тюрина, согласовываются с заказчиком, одобрение также требуется от художника города и городского архитектора.

Фото: Архив Ольги Тюриной

Искусство современной настенной живописи, уличного искусства (стрит-арт) ребята постигают в Нарвской Художественной школе на курсе свободного обучения по программе «Искусство молодым». На курс принимаются подростки 12-19 лет; вступительного экзамена нет, достаточно подать заявление. Занятия ведут Ирина Сопина и Ольга Тюрина. Окончившие курс получают сертификат. На протяжении двух лет ученики изучают такие предметы как композиция, компьютерное искусство и дизайн, история искусства, настенная живопись. В последней они, кстати, активно тренируются и на базе школы – загляните сюда и посмотрите на стены этого учебного заведения. Очень креативно!



Светлана ЗАЙЦЕВА