Нарвских первоклассников поддержат пособием в 150 евро

Дата публикации: Вчера, 16:00 Просмотрено: 470

На заседании нарвского городского собрания, состоявшемся 27 мая депутаты единогласно приняли решение о пособии для идущих в первых класс учеников. Начиная с этого года, ходатайствовать о пособии для первоклассников смогут все родители, зарегистрированные в Нарве, чьи дети идут в первый класс.

Иллюстративное фото: narvalinnaleht.ee

Пособие будет выплачивать социальный департамент, а информацию о первоклассниках будут предоставлять школы.

Подробности читайте в следующем номере НГ и на нашем сайте.



Ирина Токарева