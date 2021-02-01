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Город / В центре вниманияНарвских первоклассников поддержат пособием в 150 евро

Дата публикации: Вчера, 16:00 Просмотрено: 470

На заседании нарвского городского собрания, состоявшемся 27 мая депутаты единогласно приняли решение о пособии для идущих в первых класс учеников. Начиная с этого года, ходатайствовать о пособии для первоклассников смогут все родители, зарегистрированные в Нарве, чьи дети идут в первый класс.

Нарвских первоклассников поддержат пособием в 150 евро
Иллюстративное фото: narvalinnaleht.ee

Пособие будет выплачивать социальный департамент, а информацию о первоклассниках будут предоставлять школы.
Подробности читайте в следующем номере НГ и на нашем сайте.


Ирина Токарева

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