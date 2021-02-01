Западный двор ждёт гостей

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4 июня в 7 утра во всех самоуправлениях уезда Ида-Вирумаа будут торжественно подняты государственные флаги и проведены праздничные программы в честь Дня эстонского флага.

Иллюстративное фото: kylauudis.ee

В Западном дворе Нарвского замка эта церемония продлится в течение получаса. Прозвучит приветствие от руководства города, состоятся выступления творческих коллективов Нарвы. Всех участников церемонии, которые посчитают важным начать это пятничное утро с посещения Нарвского замка, ожидают сюрпризы. От торговой сети Maxima нарвитянам будет предложен большой праздничный торт.





"НГ"