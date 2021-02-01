«Авторское фото» проводит свой биеннале

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В конце мая объединение «Авторское фото» проводит в Нарве фестиваль фотографии. Форма фестиваля, включающего конкурсную программу, пленэры и творческие встречи, не нова. Она уже не раз использовалась не только в нашем городе, но и в республике. Фестиваль длится два дня – 29 и 30 мая.

Члены объединения за подготовкой очередной выставки. Фото: Autori Foto

Для членов объединения это новое и серьезное испытание, своего рода – проба пера, когда под крышей творческого объединения собираются любители фотоискусства, а организаторы чувствуют некоторую ответственность за свои действия. «Конечно, волнуемся и переживаем, – говорит руководитель НКО «Авторское фото» Ирина Кивимяэ. – Нашим девизом можно назвать желание видеть фотографию не только в социальных сетях и на экранах мониторов, но и воочию, иметь возможность рассмотреть ее с близкого расстояния. Поговорить с автором. Может быть подискутировать».

Идея провести такой фестиваль пришла к членам объединения после проведенного ими конкурса под названием «Человек в современном мире», который предлагал фотографам раскрыть только один жанр – «Стрит фото». «Решение изменить формат конкурса, расширив жанровый список, – поясняет Ирина, – связано прежде всего с довольно большим ростом числа людей, увлекающихся творческой фотографией и работающих в самых различных фотожанрах».

На первый конкурс было отобрано десять номинаций. При этом организаторы постарались учесть все вкусы своих ближайших коллег. А это, можно смело сказать, их друзья со всей Эстонии.

Фестиваль будет проходить один раз в два года, поэтому и называется Биеннале. Местом проведения первого фестиваля станет Центр свободного творчества по адресу Вабадузе, 20. В этом старинном доме будет открыта выставка конкурсных работ. Познакомиться с работами фотографов можно 29 мая с 14:00 до 18:00, 30 мая с 11:00 до 15:00.



По информации

НКО «Авторское фото»