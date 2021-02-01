Регулярные рейсы по реке Нарве – после 20 июня

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Начало регулярных рейсов судна Narva Ekspress по Нарове по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу переносится с начала июня на конец месяца по ряду технических причин. Но проблемы уже решены.

Просторная кают-компания и большая верхняя палуба речного трамвая, который будет курсировать по маршруту Нарва-Нарва-Йыэсуу, могут вместить до 150 человек. Фото: FB Narva Ekspress

Об этом на инфочасе для предпринимателей и организаций, действующих в сфере туризма, организованном 24 мая Департаментом развития и экономики Нарвы, сообщил представитель фирмы-оператора OÜ Spinnaker Олег Писаренко.

– Если говорить о более конкретных датах, то очень надеемся, что это будет 23 или 24 июня, – уточнил Писаренко. – Корабль уже куплен. Находится в Нидерландах и ждет, когда будет транспортирован в Эстонию.

По словам Олега Писаренко, корабль будет курсировать 5 дней в неделю – со среды по воскресенье, ежедневно будет производиться 2 рейса в одну сторону и два рейса в обратную сторону. Ориентировочное время в пути час-полтора. Владельцы судна очень рассчитывают на то, что будут заявки и на отдельные поездки.

– Мы открыты к сотрудничеству, – говорит Олег Писаренко. – Очень надеемся, что интерес к речным прогулкам проявят туристические фирмы, организаторы экскурсий, различных массовых мероприятий, Нарвский музей, музей Нарва-Йыэсуу, любые компании и учреждения, которые хотят подарить своим сотрудникам яркие впечатления, включив путешествие по Нарове в программу своих Летних дней, корпоративных праздников.

– Конечно же, мы верим, что речной трамвай будет востребован и местными жителями. Наша услуга предназначена для всех, – подчеркивает Писаренко.

Что касается цен на билеты, то на данный момент, по словам Писаренко, билет в две стороны будет стоить 15 евро, в одну сторону – 10 евро. Будут ли какие-то скидки или семейный билет? – поинтересовался ваш корреспондент. Этот вопрос рассматривается, последовал ответ.

СПРАВКА: Проект по созданию речных регулярных рейсов по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу поддержал Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в рамках программы развития туристических бизнес-моделей на сумму 196 000 евро.



Светлана ЗАЙЦЕВА