Ряды фракции EKRE в Нарвском горсобрании пополнили ещё два человека

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В четверг, 27 мая, ряды фракции EKRE в Нарвском городском собрании расширились до пяти человек: их пополнили Ирина Янович и Владимир Тарахтин.

Фото: DMITRI FEDOTKIN

"Новыми членами фракции EKRE стали Ирина Янович и Владимир Тарахтин. Меня выбрали председателем фракции, заместителями - Ирину Янович и Илью Федорова", - сказал в четверг в беседе с корреспондентом rus.err.ee председатель фракции EKRE в Нарвском городском собрании Алексей Мяги.

Пятым членом фракции EKRE является Лариса Оленина. Все пятеро ранее входили во фракцию Kodulinn Narva, которая в конце прошлого года потеряла власть в городе.

Со временем из фракции Kodulinn Narva вышли все депутаты кроме Алексея Мяги, который 25 марта переименовал ее во фракцию EKRE.

Из пяти членов фракции EKRE в партии состоит только Алексей Мяги.

По словам Ирины Янович, которая несколько лет занимала пост председателя Нарвского городского собрания, она вступать в партию EKRE не собирается.

"Я по жизни и по духу такой хороший консерватор, воспитанный в советское время. Частично мне близки консервативные идеи, которые высказывает EKRE. Однако вступаю я во фракцию, а не в партию. Партий на данный момент с меня хватит. Я 17 лет была членом Центристской партии, а мое заявление о возвращении в нее до сих пор вроде бы рассматривается. Но ни ответа, ни привета до сих пор нет. Да по сути я и не жду ответа. Так что с партиями на данный момент закончу, а вот во фракцию EKRE вступаю с удовольствием", - рассказала Ирина Янович.

На местных выборах в октябре этого года Ирина Янович собирается баллотироваться в Нарвское горсобрание в списке EKRE.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию входят фракции "Kesk" (17 депутатов), "Наша Нарва" (6 депутатов) и внефракционный депутат Михаил Стальнухин. В оппозиции находятся фракция EKRE и 3 внефракционных депутатов, ранее состоявших во фракции Kodulinn Narva.





ERR.EE