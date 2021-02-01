Нарва украшается цветами и расстается с прошлогодним мусором

Дата публикации: Вчера, 11:37 Просмотрено: 370

В Нарве на выходных закончился месячник уборки, в ходе которого активные группы граждан проводили толоки.

Вот такие свежие решения использованы в нынешнем году в озеленении променада.

Всего в Департамент городского хозяйства, рассказал вице-мэр города Сергей Горлач на инфочасе для СМИ, по этому поводу обратились 33 группы участников, которые убирали разные территории в городе. В рамках месячника было вывезено более 900 мешков мусора.

В ходе первой посадки цветочного убранства Нарвы, по словам вице-мэра, было высажено около 6 тысяч цветов. Второй этап предусматривает посадку на городских клумбах около 15 тыс. саженцев цветущих растений.

Поддерживать в порядке городские территории обязаны убирающие их по договору с городом службы, а частные собственники и государство должны наводить чистоту на своих участках. По данным Сергея Горлача, месяц тому назад последним было разослано в общей сложности 25 писем с предписаниями очистить территорию. По состоянию на 24 мая предписания по уборке мусора полностью выполнены по адресам Энергия 2б, Даумана 14, Вестервалли, 11а, 13, 20, Краави, 9, Кангеласте 37, Пушкина 27.

Одни убирают, другие мусорят

С территории Юхкентали, 8, на которую поступало много жалоб от горожан, собственником было вывезено 4,5 тонны бытового мусора, в ближайшее время оттуда вывезут также обрезанные ветви. Наведен порядок и у подстанций предприятия VKG. Что же касается государственной земли, то, как следует из поступившего ответа Земельного департамента, уже нанята компания, которая приводит в порядок участки, принадлежащие государству.

Отдельная тема – покос травы. Период покоса городских территорий начался 10 мая и сегодня работу газонокосилок можно слышать практически каждое утро. Что касается модного ныне тренда отказываться от активного покоса территорий, то город, сообщил Сергей Горлач, в курсе этой ситуации. Однако, пояснил он, тенденция оставлять первозданный природный ландшафт уместна в тех местах, где не проходят прогулочные дорожки. В то же время слепо следовать моде опасно: если не косить траву, будут распространяться клещи, которые животными могут разноситься и на убираемую территорию. Другая опасность, добавил вице-мэр, это борщевик. С этим ядовитым растением в Эстонии активно борются, в том числе и покосами. Но его семена, перелетая через Нарову из России, благополучно приземляются на эстонском берегу, и, если траву не косить, то можно пропустить время активного роста этого сорняка.



Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Татьяна Завьялова