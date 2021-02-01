Нарва украшается цветами и расстается с прошлогодним мусором

Город / В центре вниманияНарва украшается цветами и расстается с прошлогодним мусором
Дата публикации: Вчера, 11:37 Просмотрено: 370
В Нарве на выходных закончился месячник уборки, в ходе которого активные группы граждан проводили толоки.
Всего в Департамент городского хозяйства, рассказал вице-мэр города Сергей Горлач на инфочасе для СМИ, по этому поводу обратились 33 группы участников, которые убирали разные территории в городе. В рамках месячника было вывезено более 900 мешков мусора.
В ходе первой посадки цветочного убранства Нарвы, по словам вице-мэра, было высажено около 6 тысяч цветов. Второй этап предусматривает посадку на городских клумбах около 15 тыс. саженцев цветущих растений.
Поддерживать в порядке городские территории обязаны убирающие их по договору с городом службы, а частные собственники и государство должны наводить чистоту на своих участках. По данным Сергея Горлача, месяц тому назад последним было разослано в общей сложности 25 писем с предписаниями очистить территорию. По состоянию на 24 мая предписания по уборке мусора полностью выполнены по адресам Энергия 2б, Даумана 14, Вестервалли, 11а, 13, 20, Краави, 9, Кангеласте 37, Пушкина 27.
С территории Юхкентали, 8, на которую поступало много жалоб от горожан, собственником было вывезено 4,5 тонны бытового мусора, в ближайшее время оттуда вывезут также обрезанные ветви. Наведен порядок и у подстанций предприятия VKG. Что же касается государственной земли, то, как следует из поступившего ответа Земельного департамента, уже нанята компания, которая приводит в порядок участки, принадлежащие государству.
Отдельная тема – покос травы. Период покоса городских территорий начался 10 мая и сегодня работу газонокосилок можно слышать практически каждое утро. Что касается модного ныне тренда отказываться от активного покоса территорий, то город, сообщил Сергей Горлач, в курсе этой ситуации. Однако, пояснил он, тенденция оставлять первозданный природный ландшафт уместна в тех местах, где не проходят прогулочные дорожки. В то же время слепо следовать моде опасно: если не косить траву, будут распространяться клещи, которые животными могут разноситься и на убираемую территорию. Другая опасность, добавил вице-мэр, это борщевик. С этим ядовитым растением в Эстонии активно борются, в том числе и покосами. Но его семена, перелетая через Нарову из России, благополучно приземляются на эстонском берегу, и, если траву не косить, то можно пропустить время активного роста этого сорняка.
Наталья СОБОЛЕВА
Фото: Татьяна Завьялова