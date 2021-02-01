День доступной среды: Нарва без барьеров

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Во время посещения Нарвы 20 мая президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в ДК «Ругодив» с представителями некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями.

Встреча в «Ругодиве». Фото с facebook.

Эта встреча прошла, когда общественность нашей республики отмечала День доступной среды для людей с особыми нуждами. По данным Департамента социальной помощи, в нашем городе из 55 тысяч жителей восемь тысяч, в том числе около четырехсот детей, имеют недостатки в здоровье. Доступность среды — это создание комфортных условий проживания для таких категорий населения.

Помимо председателя городского собрания Татьяны Стольфат и мэра Катри Райк диалог с главой государства в «Ругодиве» вели, в частности, руководители некоммерческих обществ EENAR (Любовь Зверева) и Sportuna (Маргарита Семенова).

«Встреча с президентом была полезной, плодотворной», - говорит председатель Нарвского общества людей с ограниченными возможностями EENAR Любовь Зверева. Руководитель EENAR подчеркивает, что глава государства начала встречу на русском языке, на этом же языке, родном для большинства собравшихся в ДК, общение продолжалось.

Разговор шел и о том, что волнует маломобильных жителей Нарвы. Как пояснила журналисту Л.Зверева, после беседы с президентом участники встречи договорились с руководителями города Т.Стольфат и К.Райк встретиться в начале июня за круглым столом для обсуждения проблем. Например, имеющие недостатки в здоровье нарвитяне для передвижения по городу пользуются скутерами — современными электрическими транспортными средствами. Поднимать эту технику на этажи нелегко, было бы удобно для таких нарвитян оборудовать около домов с помощью квартирных товарищества парковки в виде небольших гаражей.

Люди с ограниченными возможностями не желают быть отторгнутыми от общества, хотят общения. Л.Зверева рассказала журналисту об одной молодой нарвитянке, которая, по сути, стала почти «невыездной» из своей квартиры. Ей приходится с большим трудом преодолевать ступеньки в подъезде, прежде чем сесть в коляску и отправиться на прогулку. Как помочь этой девушке? Как улучшить условия для ее жизни? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в июне на встрече за круглым столом.

По словам Л.Зверевой, руководители горуправы, горсобрания и Департамента социальной помощи учитывают просьбы, с которыми в эти инстанции обращаются EENAR и другие организации. А некоммерческая организация Lapsele Oma Kodu, которую возглавляет Наталья Умарова, оказывает психологическую поддержку.

В фокусе внимания городских служб различные сферы жизни людей с особыми потребностями. В частности, как отмечает председатель EENAR, для удобства горожан, передвигающихся на колясках и электроскутерах, понижаются бордюрные камни и строятся съезды на перекрестках, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей. Новое дорожное строительство ведется с учетом современных требований, с созданием безбарьерных условий для движения на колясках — механических и электрических, а также на детских колясках.

Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат, возглавляющая также Нарвский центр социальной работы, сказала журналисту, что на государственном уровне совершенствуется законодательная база, с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. В Нарве на местном уровне предпринимаются меры для создания благоприятных условий тем, кто нуждается в особом внимании. Например, ни один из вновь вводимых объектов не примут в эксплуатацию, пока он не будет оборудован пандусами, подъемниками и всем остальным необходимым для горожан с особыми потребностями. Также выделяются ресурсы для того, чтобы старые объекты перестроить, приспособить с учетом потребностей людей с проблемами передвижения.





Наша справка Безбарьерная среда означает устранение препятствий для людей с ограниченной мобильностью в разных сферах, включая трудовую деятельность, образование, здравоохранение, социальная защита и физическая культура. Возможность пользоваться общественным транспортом, наличие пандусов при входе в поликлиники, магазины, музеи, спортцентры и другие общественные здания, удобная пешеходная инфраструктура для передвигающихся на колясках — это тоже благоприятная среда. Доступность среды — это еще и создание комфортных условий в социальной жизни для мам с маленькими детьми и детскими колясками, а также для пожилых людей.





Евгений Ашихмин