В Нарве начали вакцинироваться целыми организациями

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В Нарве в числе первых на недавнюю инициативу Министерства социальных дел откликнулись сотрудники двух крупнейших торговых центров.

19 мая, в Fama Keskus прививки делали сотрудникам сразу двух торговых центров - Fama и Astri. Фото: Максим Федоров

В среду, 19 мая, на втором этаже Fama Keskus к 14.00, то есть непосредственно к началу процедуры, собралось около 20 человек, и постепенно подходили еще люди.

Как рассказала нам директор по рекламе центров Astri и Fama Ольга Воронкова, решение было принято арендодателями. «Как только мы узнали о такой возможности, сразу же составили заявку в Terviseamet, поскольку наши партнеры – работники центров в течение дня вступают в очень тесный контакт с посетителями и, следовательно, подвержены значительному риску», – отметила Ольга. Каждый работник по своему желанию мог выбрать одну из двух вакцин. Предлагались Moderna, которая вводится двумя дозами, и Janssen, препарат, который необходимо ввести один раз.

Всего на вакцинацию 19 мая было зарегистрировано 84 человека из обоих торговых центров, тогда как общая численность сотрудников – около 1000. Стоит иметь в виду, что проведенная вакцинация – только первый шаг, организованный продуманно и рационально: с 14.00 до 15.00 прививки были сделаны сотрудникам Astri Keskus, а следующий час был отдан их коллегам из Fama Keskus.

Сергей ТРОХАЧЕВ