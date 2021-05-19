Нарвитяне предлагают построить собачьи площадки по всему городу

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Где строить собачьи площадки, можно ли хоть немного стереть границу между собачниками и «антисобачниками» и сделать Нарву дружелюбнее и к тем, и к другим? НГ разбиралась в этом вопросе вместе с активными нарвскими собаковладельцами.

Благоустроенные собачьи площадки у парка ЕV100 зачастую пустут: возможно, не все о них знают. Может быть, интерактивная карта приложения Petsy сделает их популярнее?

В последнее время конфликты между собачниками и «антисобачниками» в Нарве обострились: одни пишут письма в газеты о том, что их сводит с ума громкий лай, собаки без поводков на променадах и собачьи «подарочки» на газонах. Другие жалуются, что цивилизованных мест для выгула собак в Нарве почти нет. При этом две новенькие собачьи площадки у парка EV100 популярностью почему-то не пользуются.

Пятеро смелых

Пятеро активных нарвитян недавно создали команду, которая предложила сразу два многообещающих проекта для решения городских проблем, связанных с содержанием домашних питомцев.

Во-первых, это строительство в разных частях города четырех удобных площадок для выгула и дрессировки собак. Внимание: за городскую поддержку этой инициативы в рамках народного бюджета сейчас можно проголосовать.

Во-вторых, создание мобильного приложения petsy.ee, которое значительно облегчит и автоматизирует поиск потерявшихся животных, а также будет выдаватьинформацию о местах выгула собак, расположении урн, онлайн-консультациях ветеринаров, кафе и магазинах dog frendly («дружелюбные к собакам»), куда можно смело прийти со своим четвероногим другом, местных гостиницах, куда пускают с собаками, и т. д. Между прочим, как выяснилось в ходе беседы с активистами, если цивилизованные собачьи площадки в Нарве пока что мечта, то кафе и магазины dog frendly в городе есть, только об этом мало кто знает. Также платформа будет включать в себя открытый каталог животных из приютов — в нем можно будет найти себе милого домашнего питомца или хотя бы жертвовать небольшие суммы на поддержку понравившегося животного.Эта платформа будет полезна примерно двум тысячам нарвских собачников, не говоря уже о туристах, которые путешествуют со своими питомцами. Также ее легко можно монетизировать и предложить в дальнейшем для использования в других самоуправлениях: ведь такого опыта в Эстонии еще не было, нарвитяне здесь будут первыми. Напомним: именно этот проект и стал победителем состоявшегося в минувшие выходные городского хакатона Garage 48 и получил поддержку в сумме 2000 евро.

Кто же они, члены команды, проявившие долгожданную «инициативу снизу»? Лидер — Максим Белозеров, ИТ-специалист, который занимается технической частью проекта Petsy, Ольга Сюккалова, спикер, представлявшая платформуна хакатоне — опытный проектный руководитель, Алексей Непримеров - волонтер, уже не один год занимающийся и поиском пропавших людей, и спасением бездомных собак, Регина Сууп -сертифицированный кинолог, которая занимается дрессировкой и показательными выступлениями собак, и общественный активист Артем Поляк, организовавший ряд интересных молодежных мероприятий. Нечего и говорить, что у каждого из членов команды есть любимый домашний питомец, о котором они готовы рассказывать с таким же увлечением, как и о своем проекте.





Жителям района Кангеласте приходится гулять с собаками по газонам: ведь ни одной цивилизованной зоны выгула поблизости нет.





Собачий парк — место умиротворения

Рядом с парком EV100 две новые собачьи площадки - для крупных и мелких питомцев. Выглядят прекрасно, но людей, выгуливающих там собак, нами замечено не было. Не пользуются популярностью? Несколько знакомых собачников, к которым я обратилась с просьбой сходить туда со своим питомцем и поделиться впечатлениями, вежливо отказались: слишком далеко от дома. Одна из них, молодая нарвитянка Марина, все же согласилась и отправилась на площадку со своей овчаркой. «Площадка хорошая, но маловата. Очень хотелось бы, чтобы в Нарве был большой парк, где можно погулять и с животными, и со своими детьми, и посидеть-поболтать со знакомыми. Может быть, не все согласятся, но на мой взгляд, даже просто посмотреть, как собаки играют друг с другом и с детьми — удовольствие. И, может быть, тогда у многих было бы меньше предубеждений и даже ненависти к тем, кому в радость домашние питомцы», - рассказала Марина.

Алексей Непримеров рассказал, что, подготавливая свою заявку для народного бюджета, участники их пока небольшого сообщества много общались и с владельцами собак, и с представителями мэрии, изучали опыт других городов — Таллинна, Тарту. Если народ этот проект поддержит и мэрия займется его осуществлением, то на строительство собачьих площадок потребуется около 100 тысяч евро. По словам Алексея, среди проектов народного бюджета много интересных инициатив. «Нам хотелось бы, чтобы поддержку получили сразу несколько проектов, в том числе — и наш», - сказал он.

Правила хорошие, но не все о них знают

Ольга Сюккалова считает, что действующие в Нарве правила содержания домашних животных достаточно хорошо разработаны, но проблема в том, что далеко не все владельцы о них знают. Площадки, оборудованные всем необходимым, в том числе и урнами, не только создадут для владельцев собак комфортную среду, но и повысят их ответственность. Ведь зачастую, особенно весной, горожане сталкиваются с действительно неприятным явлением: многие владельцы собак не убирают за своими питомцами, оправдываясь тем, что негде гулять, нет урн, нет пакетиков. «Опыт других городов показывает, что как только появляется хорошая, оборудованная площадка, конфликтных ситуаций, связанных с собаками, становится меньше», - отмечает Ольга.

Как выбирались конкретные места для будущих площадок? «Мы, как собачники, прекрасно знаем, где именно нарвитяне обычно гуляют с собаками. С другой стороны, старались выбрать такие места, чтобы они не были слишком близко к жилым домам, и людей не беспокоили бы лай и крики. Также есть люди, которые собак боятся сами или боятся за детей, и те, у кого на животных аллергия. Это очень важный момент: не мешать друг другу», - подчеркивает Ольга. По ее словам, нынешний проект стал бы хорошим первым шагом. Есть также желание в дальнейшем создать большую спортивную площадку для собак, которую можно использовать для проведения различных популярных соревнований. Таким проектом могли бы заинтересоваться и серьезные партнеры - Академия внутренней безопасности и Департамент полиции и погранохраны, с которыми нарвские собаководы уже и сейчас сотрудничают.





НЕЛИШНЕ СПРОСИТЬ - Где предполагается построить собачьи площадки и создать зоны для выгула? Алексей Непримеров: - Предлагаемые участки: Jalgratta tee L2, Väike-Äkke, A. Daumani 38, Rahu tn 12a, Kadastiku 13. Размер огороженной территории может составлять 1000-1500 кв.м, и она должна быть расположена в населенных районах города, в местах, где и так уже гуляют люди с собаками, и где активная игра собак не будет мешать людям, живущим по соседству.Зона для прогулок с собаками на поводке организуется либо вокруг площадки для прогулок, либо на городской территории в прогулочных зонах или пустырях на границах города, в местах с удобной парковкой, на стыках кварталов, у дорог, где уже есть освещение. Размер может достигать и 3-5 тыс м2 открытой территории, оборудованной урнами для сбора биоотходов и простыми снарядами для тренировок, а также скамейками для удобства пожилых людей. Зоны должны быть доступны для всех жителей города, с обозначением, что тут гуляют владельцы с собаками.

Ирина Токарева