Депутаты: в праздники кладбище утопало в мусоре, давайте сменим фирму!

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Группа оппозиционных депутатов Нарвского горсобрания направила обращение к председателю горсобрания Татьяне Стольфат и вице-мэру Нарвской горуправы Сергею Горлачу. Подписанты считают, что обслуживающее кладбище Рийгикюла целевое учреждение не справляется со своими обязательствами, что было особенно заметно в минувшие праздники.

Так дело обстояло в Радоницу.

На прошедшей неделе, отмечается в письме, многие нарвитяне побывали на кладбище два раза: 9 и 11 мая. В самом деле, в день Радоницы, как утверждают очевидцы, на Рийгикюла собралась «едва ли не вся Нарва». За последние несколько лет такой наплыв пришедших помянуть своих близких они наблюдали впервые. Очевидно, свою роль сыграла резкая перемена погоды: день оказалсясолнечным, по-летнему теплым.

Вместе с тем, сообщается в письме, «оба дня огромное количество нарвитян наблюдало безрадостную картину: огромные лужи на дорогах, не вывезенные и переполненные мусорные контейнеры. На могилах валяются распиленные стволы сломанных ветром деревьев, которые никто не удосужился убрать к праздникам». И это, дают понять авторы письма, ситуация здесь не исключительная: «Одна женщина плакала, что ее мама всегда лежит в мусоре, так как контейнер рядом с могилой, но мусор вывозят редко». И в заключение депутатами ставится вопрос: если SA Vaivara Kalmistud (ЦУ Кладбища Вайвара), имеющее с городом договор и отвечающее за порядок на кладбище, своих обязанностей не выполняет, не стоит ли провести конкурс на выполнение этой услуги? Письмо подписали Лариса Оленина, Елена Пахомова, Алексей Мяги, Илья Фёдоров, Ирина Янович, Сергей Львов.

«К сожалению, во время, когда на кладбище много машин и людей, вывозить мусор физически невозможно, поскольку мусоровоз не сможет заехать на его территорию. Мусор обычно вывозят на следующий день, когда это снова возможно физически».

Вывозится по графику

Сергей Горлач удивлен тем, что депутаты, подписавшие письмо, не захотели известить об увиденных ими непорядках само SA Vaivara Kalmistu, а «шагнули через голову».Но если определенная логика здесь присутствует — все же Татьяна Стольфат и Сергей Горлач являются представителями Нарвского самоуправления в SA Vaivara Kalmistu, то, согласимся, сама форма обращения к высшему руководству города —через открытое письмо - может наводить на определенные мысли. В общем, отдает банальным желанием «подкусить» политического конкурента.

А так кладбище выглядело на следующий день.

И все же что могут ответить руководители города по существу дела?

Сергей Горлач, ссылаясь на отчет ЦУ Vaivara Kalmistud, отметил, что опорожнение мусорных контейнеров на кладбище Рийгикюла происходит по графику: обычно за день до выходных или до праздников (включая православные праздничные дни), а затем на следующий день. При необходимости и чаще, в зависимости от наполняемости контейнеров.

В понедельник минувшей недели, то есть накануне Радоницы, комментирует ситуацию председатель ЦУ Анти Каллам, контейнеры были почти пустые. В Радоницу оказались перегруженными.

- К сожалению, во время, когда на кладбище много машин и людей, вывозить мусор физически невозможно, поскольку мусоровоз не сможет заехать на его территорию. Мусор обычно вывозят на следующий день, когда это снова возможно физически, - поясняет Анти Каллам. И сообщает, что мусор с кладбища Рийгикюла вывезли на следующий день после Радоницы, начав работу с самого утра.

Руководитель Vaivara Kalmistu утверждает, что работники целевого учреждения внимательно следят за наполняемостью мусорных контейнеров в Рийгикюла и оперативно действуют. А также предлагает заметившим непорядок посетителям кладбища (в том числе и авторам письма) при обнаружении проблемы высылать фотографии прямо в Vaivara Kalmistud. Однако исправить ситуацию мгновенно, предупреждает г-н Каллам, по уже описанным им причинам получается не всегда.





А больше контейнеров — можно?

Конечно, о старании исполнителя городского заказа в случае с Рийгикюла спорить можно долго: одни скажут, что их все устраивает, другие — как и упоминается в обращении, поставят в пример соседей, Литву или Латвию. Однако нельзя отрицать, что кладбище по всем нам известным причинам за два минувших года сильно увеличилось в размерах. Так, возможно, Vaivara Kalmistu стоит увеличить количество контейнеров на кладбище? А со стороны города - объем заказа?

Еще одним проблемным местом в праздник оказалось автобусное сообщение. Автобусов, как указано в обращении депутатов, относительно желающих уехать оказалось критически мало. Сергей Горлач подтверждает, что дополнительных автобусов на Радоницу город не заказывал, как, собственно, это обстояло и в предыдущие годы. Однако в Пасху (хотя по христианским канонам кладбища в этот день посещать не принято), дополнительные бесплатные автобусы на Рийгикюла были. Почему?

- В мэрию от активных горожан поступили соответствующие обращения, по поводу 9 мая и Радоницы таковых не было. Но на Троицу бесплатные автобусы мы предусмотрели: это многолетняя практика, наши жители на такую помощь рассчитывают и активно ею пользуются, - говорит Сергей Горлач.

Татьяна Завьялова