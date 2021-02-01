Провал в асфальте на Спорди, 2 уже засыпали

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Нарвские власти решили проблему с бездонной дырой на Спорди, 4. Надеемся, что жители этой улицы будут довольны!

Пенсионерка Антонина обратилась в нашу редакцию по поводу провала в асфальте. К счастью, собственник участка на сигнал отреагировал сразу.

В нашу редакцию неделю назад обратилась жительница дома Спорди, 4 Антонина. Рядом с ее домом находится большой участок дороги, где асфальт, по ее словам, не ремонтировали очень давно. НГ побывала на месте и убедилась: действительно, есть несколько ям и в целом участок выглядит просевшим. Поводом для звонка стала новая необъятной глубины дыра в асфальте, которую соседи сразу прикрыли деревянным щитом, чтобы никто не ломал там ноги. Дыра, пояснила нам Антонина, пока что невелика по диаметру, но с каждым днем постепенно расширяется. Поскольку в данном районе в почве есть пустоты, жители опасаются внезапного обрушения этого участка. Антонина в мэрию пока не обращалась. «Мы телефонов не знаем, пожалуйста, помогите», - обратилась к нам пенсионерка.

НГ обратилась в Нарвский департамент городского хозяйства: известно ли департаменту об этой ситуации, есть ли в плане дорожных работ данный участок и когда возможно проведение ремонта. Ответ получили от старшего специалиста по дорогам отдела коммунального хозяйства и строительства Александра Черноситова:

«Департамент городского хозяйства осведомлён о ситуации с провалом по адресу Spordi tn 2.

Информация по провалу на асфальтном участке передана собственнику земельного участка Spordi tn 2 – фирме Narva Gate OÜ.

В связи с тем, что участок дороги не принадлежит городу, устранением проблемы должен заниматься собственник участка, в том числе и асфальтированием».

Представитель собственника, фирмы Narva Gate, в свою очередь, сообщил нам, что уже засыпана щебенкой необъятная дыра, а весь просевший участок в целом подготовлен к асфальтированию. Асфальтированием в самое ближайшее время займется выполнившая уже немало городских заказов по ремонту дорог фирма Viamer, уточнил представитель собственника.









Ирина ТОКАРЕВА

ФОТО: Максим Федоров