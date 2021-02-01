Народный бюджет: зоны отдыха, городские часы и стела

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На прошлой неделе специальная комиссия по народному бюджету проанализировала и оценила 24 заявки, поступившие на конкурс гражданской инициативы. Из них не поддержали 7 идей, а 17 были признаны соответствующими условиям конкурса и попали на народное голосование. Оно началось в понедельник, 17 мая.

Житель Нарвы предложил создать новый парк вокруг пруда на Раквере с беседкой, мостками, плавающим птичьим островом, зонами отдыха для людей разного возраста, включая новогоднюю с настоящей живой елью, с кафе по продаже мороженого и местом для выгула собак. Но главное достоинство этого проекта в том, что он предполагает сделать отдельные части парка местом для интересных идей будущих конкурсов «Гражданской инициативы». Фото: narva.ee

На реализацию идей горожан в 2021 году Нарва готова потратить до 300 000 евро. Важным фактором при первичном отборе идей для голосования являлась инвестиционная составляющая или, другим словами, возможность взять на городской баланс построенный объект и обслуживать его после сдачи в эксплуатацию.

Познакомиться с прошедшими в следующий тур идеями можно на городском сайте narva.ee, а также в электронной среде https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13730 . Как рассказал нашему изданию вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, городская управа планирует запустить небольшие ролики о каждом проекте.

С идеями горожан знакомились представители управы, депутаты Нарвского городского собрания, члены комиссий при горсобрании - Татьяна Стольфат, Александр Брокк, Тамара Комлова, Лариса Оленина, Яна Кондрашова, Елена Голубева, Пеэтер Тамбу. Возглавляла комиссию мэр Нарвы Катри Райк.

Подземный тоннель — увы...

В итоге на выбор жителей предложены площадки: спортивные, детские, молодежные, музыкальная, для выгула собак; общественный причал, гриль-зона, обучающая тропа для райдеров, городские часы, стела при въезде в Нарву, новые парки и фонтаны в пруду.

Какие же идеи и по каким причинам конкурсной комиссией поддержаны не были? Это строительство спа-комплекса, возведение которого обошлось бы не в сотни тысяч, а в миллионы евро. Это и не подкрепленная эскизным проектом идея строительства общественных туалетов и парковки для велосипедов. Не поддержали идею прочистить лодочные пути в районе Кулгу.

Также не прошла комиссию идея соорудить подземный тоннель от улиц Вестервалли и Койдула через Петербургское шоссе, требующая бурения скалы в месте расположения таможенной зоны. Не выдержали начальный отбор и другие идеи, не подпадающие под определение «инвестиционная деятельность». Например, такие как создание журнала или составление Программы развития Нарвского спорта.

Как голосовать за идеи гражданской инициативы

Познакомиться с прошедшими в следующий тур идеями можно на городском сайте narva.ee, а также в электронной среде https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13730.

Голосовать за представленные идеи можно до 17 часов 31 мая как в электронной среде volis.eе, так и на бумажном носителе, придя в один из пунктов сбора голосов.

Голосовать в системе volis можно лицам старше 16 лет.

Если проголосовать самостоятельно не получается, то это можно сделать с помощью специалиста. В таком случае следует взять с собой ID-карту с паролями и прийти в туристический пункт Нарвы (Петровская площадь, 3, Вт–Пт 10.00–16.00) или в Департамент городского хозяйства (Петровская площадь, 3-23, 4 этаж, куда лучше позвонить заранее по тел. 3599155, чтобы согласовать время посещения).

Итоги голосования будут подведены к 5 июня.





Голосовать за представленные идеи можно до 17 часов 31 мая. Подключайтесь!



Наталья СОБОЛЕВА