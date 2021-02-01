Новый глава Нарвской больницы вступил в должность

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В понедельник 17 мая вступил в должность руководителя Нарвской больницы SA Narva Haigla Аго Кыргвеэ. Совет ЦУ Нарвская больница избрал доктора А.Кыргвеэ членом правления этого муниципального целевого учреждения 8 апреля нынешнего года.

В должности главного врача Нарвской больницы работает Олев Силланд, ранее в течение нескольких лет руководивший этим медучреждением. Руководство города и совета SA Narva Haigla выразило благодарность д-ру Силланду за многолетнюю работу в должности руководителя Нарвской больницы.

Д-р Кыргвеэ - известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. С ноября минувшего года года он поддерживал работу отделения COVID Нарвской больницы.

О вступлении в должность д-ра Кыргвеэ сообщила на пресс-конференции для журналистов мэр Нарвы Катри Райк, возглавляющая совет ЦУ Нарвская больница.

Также на пресс-конференции К.Райк сообщила о высокой, по сравнению со средними показателями в Эстонии, заболеваемостью в Нарве коронавирусом и о принимаемых мерах.

В ковидном отделении Нарвской больницы из 30 мест заполнено 28.

В Нарве нарастают темпы вакцинирования населения.



Евгений Ашихмин