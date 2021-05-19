Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 92

19.05.2021 (среда) спортивный клуб «Нарва-Азимут» проводит в старом городе нарвский этап спортивного ориентирования. Место старта возле Ратуши. Начало в 18:00. Старт закрывается в 19:00.

Иллюстративное фото: tema.ee

Приглашаем людей любого возраста и физической подготовки. На выбор предлагаем три трассы разной сложности и расстояния. Мы научим, вас, как пользоваться картой и компасом.

Плата за участие: взрослые – 2 евро; учащиеся – 1 евро; дошкольники – бесплатно. Аренда чипов – бесплатно.

Мы даём вам возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.



Контактная информация:

http://narvaorient.blogspot.com/

https://www.facebook.com/Asimuut/

e-mail: narvaorient@gmail.com





MTÜ SK Narva-Asimuut.