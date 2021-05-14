Министр внутренних дел побывал в Александровской церкви

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Сегодня, 14 апреля, министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани в ходе визита в Нарву побывал в Нарвской Александровской церкви, реставрацией которой государство начало заниматься два года назад.

Кристиан Яани и Катри Райк. Фото: Ирина Токарева

Министру показали замечательную световую инсталляцию под куполом храма, посвященную истории Нарвы и собора, которая так нравится нарвитянам и туристам, а также обсудили будущее Александровского собора. В этой встрече участвовали мэр Нарвы Катри Райк, городской архитектор Пеэтер Тамбу и председатель совета прихода Святой Марии, который является пользователем храма, Антс Кутти.

Наше издание поинтересовалось, впервые ли министр побывал в соборе. «В Нарве я не первый раз, в соборе — впервые, впечатление огромное, этим собором могут гордиться не только нарвитяне, но и вся Эстония», - ответил министр. По последним оценкам на полную реставрацию собора необходимо около 5 миллионов евро. Как скоро государство, используя различные источники, могло бы изыскать такую сумму? «Пока не могу сказать, в настоящий момент у нас есть 400 000 евро, и надо решить, что мы могли бы сделать в первую очередь», - отметил Кристиан Яани.





Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева