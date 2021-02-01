Нарвские активисты обсуждали, можно ли возродить Кренгольм

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Что нужно сделать для развития Кренгольма и какова в этом деле роль неравнодушных горожан, выясняли в минувшую субботу в ходе инициированной Нарвской горуправой общественной дискуссии «Куда направляешься, Кренгольм?»

Водонапорная башня с часами — одно из исторических зданий Кренгольма, занесенных в регистр эстонских памятников культуры, это здание активно используется и сейчас.

«Не верим»

Район Кренгольма – один из самых красивых в Нарве, именно здесь сохранилось больше всего подлинных исторических зданий (комплекс текстильных фабрик и жилой район), относящихся ко второй половине 19 века. Здесь же находятся городская больница, общеобразовательная, музыкальная и художественная школы, Ледовый холл. И тем не менее, после закрытия последних фабрик жизнь здесь словно замерла, и даже цены на квартиры – одни из самых низких в городе.

Есть надежда, что государственная поддержка, которую в будущем получит проект Narva Gate «Культурный квартал «Мануфактура», поможет создать на Кренгольме значимый культурный и туристический объект и станет толчком для развития района в целом. Эта была одна из тем, о которой говорилось в ходе состоявшегося в субботу утром обсуждения, на которое не пожалели 2,5 часов своего времени около 60 неравнодушных нарвитян.

Самый печальный символ Кренгольма — ДК им. Герасимова. Когда-то люди мечтали о его восстановлении, теперь — только о сносе.

Под впечатлением от этой воодушевляющей виртуальной встречи наше издание во вторник пообщалось и с рядовыми жителями Кренгольма: верят ли они в то, что их район может стать таким же популярным, как раньше и что, по их мнению, стоит сделать для этого в первую очередь?

Жительница улицы Спорди Антонина в ответ на наши вопросы лишь вздохнула: «Не знаю, как насчет возрождения, нам бы хоть дорогу отремонтировали: вся в ямах. Да и на пустыре возле детского приюта трава уже в рост человека поднялась, а никто не косит ее уже второй год». «Нет, не верим! Какое может быть возрождение, без фабрик-то?» – удивлялись пенсионерки, мирно греющиеся на лавочках в парке рядом с ДК им. Герасимова. Словом, с ходу найти оптимистов и фанатов развития Кренгольма оказалось вовсе непросто. И тем не менее – они есть. «Люди здесь живут!» Одной из участниц общественной дискуссии стала коренная нарвитянка Елена Пазилина. Она имеет три высших образования и возможность хорошо устроиться в любом городе, однако в 2013 году вернулась в любимую Нарву, а недавно смогла осуществить свою еще детскую мечту – купить для своей семьи квартиру в одной из бывших кренгольмских казарм.

По мнению Елены, вопреки расхожему мнению, часть уехавшей на учебу молодежи со временем в родной город все же возвращается и покупает здесь постоянное жилье. Причем люди творческие предпочитают именно район Кренгольма – за его ни с чем не сравнимое очарование подлинной старины. «Я, конечно, оптимистка по жизни, но, что касается «умирающего» Кренгольма – думаю, пора «сменить пластинку», – считает Елена.



Есть у нее и позитивный опыт общения с местной властью. Например, она обратила внимание управы на необходимость создания пешеходного перехода в районе проходной Кренгольма. Ее попросили дать развернутую аргументацию, для чего это нужно. Елена, едва не ставшая свидетелем ДТП на этом месте, рассказала об оживленном движении пешеходов и транспорта, и этот вопрос сейчас находится в работе.

Правда, от старожилов района она позже услышала другую версию: те рассказали, что раньше уже обращались в мэрию по поводу перехода, и услышали в ответ, что, мол, он здесь не нужен, так как в районе живет слишком мало людей. «Надеюсь, что в мэрии теперь знают: люди здесь живут!», – поделилась Елена в ходе дискуссии. Активистка рассказала, что у нее много и других идей по развитию Кренгольма: к примеру, создание открытого выставочного пространства для нарвских фотографов в районе парка ДК Герасимова. Этот проект она предложила в качестве одной из идей для народного бюджета.

Это страшное слово – градостроительство

По словам Ивана Сергеева, занимавшего в 2016-2020 годах должность главного архитектора Нарвы, участие активных людей и общественных объединений в формировании городской жизни и пространства – международная тенденция. «Для большинства людей градостроительство – это какая-то очень далекая и страшно непонятная сфера, к которой лично они никакого отношения не имеют», – рассказал архитектор. Когда-то именно так и было – градостроительством занимались исключительно профессионалы.

Кренгольм не вымрет, это точно. Вся необходимая инфраструктура там есть, и, как мне кажется, Кренгольм больше интересен как раз молодым семьям, как более тихий, спокойный и зеленый. Его развитие будет зависеть как от осуществления большого проекта Narva Gate, так и от инициативных людей





«Но в какой-то момент стало понятно: город – это живой организм, в котором живут люди, и они тоже должны принимать участие в определении основных направлений развития. Есть определенные механизмы, которые позволяют это делать», – пояснил Иван Сергеев.



В начале 2000-х родилось понятие тактического урбанизма, который позволяет быстро, легко и дешево изменять участки городского пространства. Хороший пример – муралы, созданные профессиональными художниками или яркие граффити. Инструментов для участия в градостроительстве много, главное – чувство собственности (это мой дом, мой двор) и чувство ответственности за свой город. Изначально закрыты для нового «Зачастую в Нарве люди изначально закрыты для новой информации и каких-либо новых экспериментов. Позиция смотреть со стороны, но не действовать самим, встречается очень часто», – поделился своим мнением еще один из молодых участников дискуссии, недавно переехавший жить на Кренгольм. По его наблюдениям, этот район угасает именно как место для прогулок, проведения досуга. Большую роль в этом играют заброшенные дома и участки, но это, как отметили участники дискусии – тема для отдельного большого разговора.

Молодая нарвитянка Андриана Чупова родилась и выросла на Кренгольме, а ее бабушка была директором Старопрядильной фабрики. «Я помню ежедневные разговоры о Кренгольме дома и ощущение, что Кренгольм – это сердце города. Мое отношение к Кренгольму, как и отношение многих других людей, кардинально изменили «Кремлевские соловьи» – именно это громкое культурное событие стало толчком к выбору темы дипломной работы, которая рассматривала Кренгольм как часть постиндустриальной культуры», – рассказала Андриана.

В рамках этого исследования выяснилось, что хотя 87% опрошенных местных жителей считают, что проведение культурных мероприятий на Кренгольме должно стать традицией, которая положительно повлияет на имидж, развитие туризма, экономику, и так далее, 55% опрошенных ни на одном подобном мероприятии не побывали.

Один из самых старых корпусов Нарвской больницы, построенный в 1913 году к 300-летию дома Романовых.

Почему интерес низкий, однозначно сказать сложно, однако Андриане приходилось слышать не раз о том, что проведение мероприятий на территории неработающих фабрик – это «танцы на костях», и с таким мнением тоже приходится считаться.

Одним из результатов работы стал список возможностей, которые исследовательнице подсказывали участники опросов. Например, Кренгольм даже и в своем нынешнем виде может стать платформой для проведения культурных мероприятий, особенно если речь идет о взаимодействии эстонской и русской культур. Старшее поколение кренгольмцев подчеркивало, что Кренгольм должен быть и местом памяти, местом для встреч ветеранов текстильной промышленности в Нарве.

Нелишне спросить Как рядовому горожанину участвовать в планировании городского пространства?

Иван Сергеев, архитектор:

- Каждый раз, когда вы слышите слово «планировка», вы можете в этом процессе участвовать: для этого в эстонском законодательстве создан определенный механизм. Нужно следить за объявлениями Департамента архитектуры и планирования на городской страничке, где каждый раз к обсуждению детальных планировок приглашаются все желающие. Хорошей практикой являлось бы участие жителей в этих обсуждениях. Часто жалуются на то, что информация об обсуждениях не дошла, но практика показывает: если тема интересует человека, он знает, где искать информацию и как следить за новостями, касающимися изменений в городском пространстве.

- Допустим, нарвитяне решили следить за такой информацией и участвовать в обсуждениях, что делать дальше?

- Пару лет назад, когда я еще был главным архитектором Нарвы, мы перевели на русский язык и обновили справочник по детальным планировкам — этот документ «на пальцах» объясняет, каким образом можно участвовать в процессе планирования, как читать эти планы, что такое «пятно застройки», «полезная площадь здания», и так далее.

Этот справочник в электронном виде можно найти на городском сайте, в разделе «Департамент архитектуры и планирования».

Наша справка Общественная дискуссия «Куда направляешься, Кренгольм?» состоялась 8 мая, в ней приняли участие около 60 человек: модератор — Анжелика Праткунас, выступающие — бывший и нынешний главные архитекторы Нарвы Иван Сергеев и Пеэтер Тамбу, мэр Нарвы Катри Райк, общественные активисты Елена Пазилина, Андриана Чупова, Мария Капаева и другие неравнодушные нарвитяне. Запись дискусии доступна на официальной городской страничке Narva Linn в фейсбуке.

Ирина Токарева

Фото: Максим Федоров