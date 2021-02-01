В Нарве отметят 200-летие основателя Кренгольмской мануфактуры

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15 мая в сотрудничестве с представительством Совета министров Северных стран в Эстонии Нарвский музей организует веб-конференцию „Нить истории: прошлое и будущее Кренгольма», посвящённую 200-летнему юбилею основателя Кренгольмской мануфактуры и промышленника Людвига Кнопа (1821-1894).

Иллюстративное фото: club.silver-ring.ru

В конференции примут участие научные сотрудники Нарвского музея, исполнительный директор управляющей недвижимостью Кренгольма фирмы Яанус Микк, а также Хелена Кноп – потомок известного промышленника. Своим опытом поделятся представители двух музеев шведского города Норрчёпинга. Они расскажут о том, как на месте бывшего крупного текстильного предприятия развился новый и современный городской район, где находятся музеи, конференц-центр, концертный зал, парки и игровые площадки.

“Опыт Норрчёпинга следует учесть при разработке концепции будущего Кренгольма. Многие бывшие текстильные предприятия, находящиеся в Северных странах, нередко используются в качестве мест для развития креативной экономики и туристического сектора, что, в свою очередь, создаёт новые рабочие места и улучшает имидж города,” - сказал Евгений Тимощук, координатор программ Нарвского филиала представительства Совета министров Северных стран. Во второй части конференции участников ожидает дискуссия на тему Кренгольма.