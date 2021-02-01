В Нарве отметят 200-летие основателя Кренгольмской мануфактуры

ГородВ Нарве отметят 200-летие основателя Кренгольмской мануфактуры
Дата публикации: Сегодня, 13:57 Просмотрено: 305
15 мая в сотрудничестве с представительством Совета министров Северных стран в Эстонии Нарвский музей организует веб-конференцию „Нить истории: прошлое и будущее Кренгольма», посвящённую 200-летнему юбилею основателя Кренгольмской мануфактуры и промышленника Людвига Кнопа (1821-1894).
В конференции примут участие научные сотрудники Нарвского музея, исполнительный директор управляющей недвижимостью Кренгольма фирмы Яанус Микк, а также Хелена Кноп – потомок известного промышленника. Своим опытом поделятся представители двух музеев шведского города Норрчёпинга. Они расскажут о том, как на месте бывшего крупного текстильного предприятия развился новый и современный городской район, где находятся музеи, конференц-центр, концертный зал, парки и игровые площадки.
“Опыт Норрчёпинга следует учесть при разработке концепции будущего Кренгольма. Многие бывшие текстильные предприятия, находящиеся в Северных странах, нередко используются в качестве мест для развития креативной экономики и туристического сектора, что, в свою очередь, создаёт новые рабочие места и улучшает имидж города,” - сказал Евгений Тимощук, координатор программ Нарвского филиала представительства Совета министров Северных стран. Во второй части конференции участников ожидает дискуссия на тему Кренгольма.
NB! За конференцией, которая начнётся 15 мая в 11.00, можно следить на странице Нарвского музея в Facebook.
Дата проведения конференции была выбрана не случайно. 15 мая 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения Людвига Кнопа. Кноп в своё время был одним из крупнейших предпринимателей в Российской империи, а также играл важную роль в жизни не только Нарвы, но и всей Эстонии. В 1856 году текстильный промышленник купил остров Кренгольм, где была основана мануфактура, всего за несколько лет ставшая одним из крупнейших ткацких предприятий в Европе. Для работников мануфактуры был построен целый район, так называемый “город в городе”, уникальная архитектура которого родом из 19-20 веков. В наше время существование и будущее Кренгольма подверглись переосмыслению, появилось множество планов по возрождению мануфактуры, некоторые из них уже начали реализовывать.
Памятник Людвигу Кнопу в Бремене Фото: ru.wikipedia.org
Помимо веб-конференции 13 мая на улице Йоала откроется выставка “Кноп 200”, которая продлится до октября. Выставка будет расположена у тротуара на улице Йоала, которую несомненно можно назвать жемчужиной Кренгольмского района. Прогуливаясь по улице, жители города и туристы смогут познакомиться с историей Кренгольмской мануфактуры, а также с биографией её основателя.
Начиная с мая, Нарвский музей приглашает на тематические экскурсии на остров Кренгольм. Экскурсии проходят еженедельно по вторникам в 18:00 и воскресеньям в 12:00.
Анна Маркова,
Нарвский музей