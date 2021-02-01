Нарвская больница назвала имена своих лучших медиков

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Сегодня мир отмечает День медицинской сестры. Во вторник, 11 мая, накануне Международного дня медицинской сестры, Нарвская больница провела большую конференцию, которую предварила торжественная церемония награждения лучших медиков, специалистов поддерживающего лечения, а также работников по уходу и работников больницы в сфере обслуживания клиентов.

«Вы – наша опора, наш тыл, наша самая лучшая команда», - с такими словами к сестрам Нарвской больницы от имени врачей обратились представители администрации. В этом году в номинации «Лучшая сестра» было награждено 10 сестер Нарвской больницы: Марина Харышин, Елена Соколова, Ольга Лебедева, Марина Никитина, Алина Резниченко, Ирина Тихонова, Ирина Коган, Анна Хорст, Галина Журикова, Людмила Кузьмина. В номинации «Лучшая акушерка» победила акушерка Нарвской больница Светлана Кульпина. В номинации «Лучший работник по уходу» были отмечены 9 работниц по уходу: Екатерина Коркина, Юлия Русина, Виктория Хохлова, Эллен Кесватера, Лидия Андреева, Елена Бусел, Ирина Треумова, Наталья Корзинина, Ольга Коршакова. В номинации «Лучшая помощница сестры» победила студентка Таллиннской высшей школы здравоохранения, третьекурсница Алиса-Евгения Веэремяэ, которая с ноября месяца работала в ковидном отделении.

Лучшими специалистами поддерживающего лечения стали логопед Ирина Балабанова и радиологический техник Юлия Гремова. Лучшей в обслуживании клиентов была признана регистратор Татьяна Егорова. Лучшей в сфере руководства сестринством стала ответственная сестра инфекционного контроля Анастасия Горшкова.

Медицинские сестры – голос, за которым идет видение будущего здравоохранения» - таков девиз 2020 года, объявленного годом сестры и акушерки, который из-за коронавируса был продлен и на 2021 год.



Победители в номинациях получили премии, а также их наградили кубками и благодарственными письмами от Нарвской больницы. Благодарственные письма от Нарвской больницы также получили 15 работников больницы, которых лучшими выбрали сами пациенты. В каждом отделении больницы вывешены плакаты, куда пациенты могут вписать имя сестры, сестры по уходу, акушерки, которой хотят выразить свою признательность за оказанную помощь.

Лучших из лучших выбрать было не просто, поэтому каждый медицинский специалист получил именную открытку со словами благодарности за их бесценный труд, подписанную руководством больницы.

Конференция , к слову сказать, уже девятая по счету, прошла, согласно ограничениям, в виртуальном формате. Темы докладов были самые разнообразные, в том числе, например, такие: синдром прогорания у работников сферы здравоохранения во время пандемии COVID-19, больница, дружественная к ребенку, международная классификация оценивания здоровья. В одном из докладов вспомнили и деятельность основательницы сестринства Флоренс Найтингейл.

СПРАВКА: В Нарвской больнице работают 239 сестер, 9 акушерок, 135 работников по уходу.





Редакция «Нарвской Газеты» присоединяется к поздравлениям с Днем медицинской сестры и желает медицинским сестрам, а также всем медикам и тем, кто трудится рядом с ними, сил, здоровья, оптимизма! Спасибо за ваш труд!





«НГ» по информации Нарвской больницы

ФОТОГРАФИИ: Евгения ПАРВ, Нарвская больница