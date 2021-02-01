Нарва 2035: оптимисты vs пессимисты

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В рамках составления новой Программы развития Нарвы до 2035 года в виртуальной среде Zoom прошли два публичных обсуждения о будущем города. К обсуждению, но уже в другом формате, еще можно подключиться — заполнив анкету или отправив письмо со своими идеями до 21 мая.

Специалист по коммуникации Нарвской городской управы Виктория Пунга поясняет, что получить и заполнить бумажную анкету можно непосредственно в нарвском туристическом инфоцентре на Петровской площади, 3. ФОТО: Максим Федоров





Найти места прорыва

На первом обсуждении в среду, 5 мая, поднимались темы образования, культуры, спорта, досуга, молодежной работы, здравоохранения, социальной сферы. На следующий день (6 мая) говорили о планировке, строительстве, энергохозяйстве, природной среде, общественном транспорте, системе управления отходами, жилищно-коммунальном хозяйстве, инфраструктуре, предпринимательстве и туризме. То есть были затронуты практически все аспекты жизни нынешней Нарвы. Каждое обсуждение длилось чуть больше двух часов. При этом организаторы сразу обрисовали задачу: не фокусироваться на деталях (это будет сделано позже) и не пытаться написать план действий, а разбираться с тем, какие главные вызовы сегодня стоят перед Нарвой и где находятся те места «прорыва», которые помогут добиться успеха.

Интерес нарвитян к обсуждению оказался высоким: за два дня почти 200 участников, среди них молодежь и люди почтенного возраста, чиновники и депутаты, предприниматели и служащие, пенсионеры и работающие в самых разных сферах деятельности, говорящие как на эстонском, так и на русском языках. Участники каждого обсуждения по принципу случайного выбора были разбиты на две большие группы - «пессимисты» и «оптимисты». «Оптимисты» писали историю успеха Нарвы, «пессимисты» - сценарий, если «что-то пошло не так». На каждую из тем (малый бизнес, коммунальное хозяйство, рабочие места, экология и проч.) предлагалось посмотреть с двух прямо противоположных точек зрения. И должна вам сказать (а ваш корреспондент участвовала в одной из рабочих групп второго дня), аргументы и «за» , и «против» звучали очень убедительно! Опытные организаторы поступили, с моей точки зрения, достаточно уважительно к собравшимся: «сначала дали слово все же «пессимистам», а потом уже свои предположения озвучивали «оптимисты». И как-то отлегло от сердца!

Справедливый переход, «зеленая» революция, демографическая ситуация… В ближайшие годы изменения в жизни города будут, хотим мы того или нет. И мы должны к ним подготовиться, договориться о долгосрочном видении развития Нарвы. Катри Райк, мэр Нарвы





И что дальше?

Сам документ — Программу стратегического развития города - составляет эстонская фирма Cumulus Consulting, которая разрабатывала планы развития для городов и целых уездов. Они уже анализируют большое количество разнообразных документов и последних исследований, касающихся Нарвы. А теперь в их поле зрения итоги двух состоявшихся публичных обсуждений, плюс идеи, озвученные на Днях Справедливого перехода (проходили в виртуальном режиме 28-29 апреля), на городской дискуссии «Куда направляешься, Кренгольм?» (состоялась 8 мая, читайте подробнее в этом номере газеты на стр. 6-7), добавятся и те, которые будут разрабатывать команды активистов на городском хакатоне Garage 48 Narva в конце этой недели, 14-16 мая.

До июньских праздников, говорят организаторы, будут проанализированы анкеты горожан, пройдут «точечные» консультации и совещания фокусных групп, еще один семинар для широкой общественности. К концу августа работа должна быть завершена.





Как можно участвовать в составлении новой Программы развития Нарвы до 2035 года:

*заполнить электронную анкету, которая размещена здесь: www.surveymonkey.com/r/narva2035 (можно просто зайти на сайт города www.narva.ee, справа расположен блок Какой быть Нарве в 2035 году?, кликаете и выходите на эту ссылку). Ответ займёт 5-10 минут. Ответы будут использованы в обобщенном виде и не связаны с личностью ответивших. Чтобы ответ записался, необходимо заполнить опросник до конца и нажать на кнопку "Saada vastused!" ("Отправляй ответы!");

* заполнить бумажную анкету, которую можно взять в инфоцентре для туристов на Петровской площади;

* написать свои соображения и отправить письмом старшему консультанту по предпринимательству Центра предпринимательства Ида-Виру Лаури Ялонену : lauri.jalonen@ivek.ee

Анкеты и предложения принимаются ДО 21 МАЯ.



Светлана ЗАЙЦЕВА