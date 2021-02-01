Министр внутренних дел посетит Нарву

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На сегодняшней пресс-конференции для журналистов мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что 14 мая в Нарву приедет министр внутренних дел Кристиан Яани.

Кристиан Яани. Фото: uudis.net

Свой первый визит в наш город в должности главы МВД К.Яани посветит, в частности, ситуации на границе. Дело в том, что закрывается действовавшая несколько лет система бронирования очереди на площадке «Транссервис-Н, в Нарве могут возникнуть очереди из транзитных грузовиков. Решением вопроса вместе с властями города занимается МВД.

Министр также посетит лютеранскую Александровскую церковь, которую ожидает крупная реконструкция.

Евгений Ашихмин