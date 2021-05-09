Власти и жители города возложили цветы и венки на Петровской площади

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9 мая в 12 часов дня мэр, председатель городского собрания, представители Генерального консульства РФ в Нарве возложили цветы и венки у Мемориальной доски Нарвским частям на Петровской площади.

В составе этой делегации был и легендарный ветеран, многолетний председатель Нарвского союза ветеранов нарвитянин Василий Афанасьевич Корзанов. Он дошел до Берлина, штурмовал Рейхстаг. 9 мая ему исполнилось 95 лет, с чем от всей души его и поздравляем! Здесь же, на Петровской площади, Нарва поздравила Василия Афанасьевича.

"НГ"

Фото: Алексей Екимов