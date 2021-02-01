Ратушная площадь Нарвы окрасилась в желто-голубые цвета

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Таким количеством “анютиных глазок” расцвела 9 мая Ратушная площадь Нарвы. Эта небольшая цветочная инсталляция появилась в центре Старого города по случаю Дня Европы. Горшочки с голубыми и желтыми растениями – в цветах флага Евросоюза – были выставлены на площади еще в 6 утра.

Фото: Татьяна Завьялова

В полдень за ними присматривал молодой человек, но ни эксцессов, ни их попыток в это время не наблюдалось. Люди подходили, фотографировали, читали пояснительную информацию на щите и шли своей дорогой, подзарядившись энергией еще одного знаменательного дня.

Организатором акции выступило Представительство Европейской комиссии в Эстонии. Такие “евроклумбы” появились в воскресенье в нескольких городах Эстонии. В заявленных планах организаторов – после 18 часов развезти цветы в социальные учреждения, в том числе Нарвы, ведь 9 мая праздновался в этом году еще и День матери.

“НГ”