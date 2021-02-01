Мусорный лес: нарвитяне пока не знают, как бороться с дикими свалками

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Район частной застройки Сийвертси в Нарве, на первый взгляд, – чистенький и аккуратный, но стоит повернуть от улицы Мянни в небольшой лесок, как на каждом шагу – то отдельно выброшенные пакеты с мусором, то целые свалки бытовых отходов.

Галина Тимофеева считает, что чистоту и порядок в Сийвертси нарушают «самозахватчики».

Пластик, вероятно, попадает и в воду

Галина Тимофеева живет в Сийвертси уже лет 50, но только год назад, когда после выхода на пенсию у нее появилось время для прогулок, она осознала весь масштаб замусоренности окрестностей поселка. За пятнадцать минут «экскурсии», которую Галина провела для вашего корреспондента, мы насчитали в маленьком лесочке за улицей Мянни шесть больших свалок. Горами отходов их нельзя назвать только потому, что болотистая торфяная почва, похоже, постепенно засасывает мусор. А рядом находятся дренажные канавы, откуда вода попадает в Нарову.

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что большая часть свалок – разнообразный пластик: пластиковые бутылки, отслужившая свой срок пленка для парников. Получается, что недалеко от Наровы – залежи того самого вездесущего пластика, не разлагаемые микрочастицы которого попадают в питьевую воду и пищу и, по мнению многих ученых, негативно влияют не только на природу в целом, но и на здоровье человека.

Тот же поселок с «обратной стороны»: вид неухоженный, на некоторых участках — скопления различного хлама.

Откуда взялись эти свалки? По словам Галины, вывоз мусора в поселке налажен хорошо, а большая часть постоянных жителей – люди вполне добропорядочные, которые не позволили бы себе такого свинства. На незаконных свалках можно обнаружить и мешки со строительным мусором и монтажной пеной, поэтому можно предположить, что создаются они и усилиями недобросовестных «перевозчиков» отходов. Но удобных и незаметных подъездов к замусоренной территории нет, поэтому большинство местных жителей считает, что повинны в этих свалках т.н. «самозахватчики», чья деятельность не идет на пользу имиджу этого района.

Поселок контрастов

Действительно, Сийвертси можно назвать «поселком контрастов»: его заасфальтированные улицы окружают чистенькие дома и участки, зато рядом с мусорным лесом находятся связанные сетью узких тропинок десятка два крайне неухоженных земельных участков. Их внешний вид напоминает кадры из фильмов про жизнь после ядерного взрыва: ржавые покосившиеся заборы, ржавые остовы теплиц, кое-как сколоченные времянки и кучи разнообразного хлама прямо на участках.

«Это они, «самозахватчики» – земля тут не приватизированная, люди просто давным-давно захватили ее и пользуются, сажают огороды. Некоторые тут летом и живут постоянно, другие по выходным приезжают на «семерке» только для того, чтобы поработать на участке. Да если бы просто разводили огороды – ладно, но ведь они еще и мусорят», – рассказывает Галина. По мнению пенсионерки, для ликвидации свалок городу нужно в первую очередь разобраться с «самозахватчиками».

Одна из больших свалок в маленьком лесу.

«Вначале мы собирались с соседями провести тут субботник своими силами, но поняли, что сил не хватит. Да и жаль тратить их зря – ведь если не найти тех, кто мусорит, все это будет бесполезно», – рассказала пенсионерка.

Правда, сама она по поводу свалок в Сийвертси в управу не обращалась, говорит, что просто не знает, как это полагается правильно делать. Известно ли горуправе о свалках в районе Сийвертси? По словам старшего специалиста службы охраны порядка Дмитрия Дьякова, он таких жалоб не помнит. «К тому же, надо точно знать, кому принадлежит данная территория и кто ее должен убирать: у участка леса, о котором вы рассказываете, несколько собственников – и, скорее всего, речь идет о государственной земле», – пояснил нам чиновник.

По его словам, желающие сообщить о несанкционированной свалке должны ее сфотографировать и прислать точные координаты места, где она находится. И отправить это письмо на адрес секретаря Департамента городского хозяйства: linnamajandus@narva.ee .

Тогда в течение месяца заявитель получит ответ. «Если свалка находится на городской территории, то город ее уберет, когда будут на это деньги», – пояснил Дмитрий Дьяков.

«Надо собраться вместе с городской властью и принять конкретный план. В него могли бы войти и установка камер видеонаблюдения, и регулярные субботники, и воспитательные мероприятия, а в каких-то случаях — и бесплатный вывоз мусора»

Видеокамеры помогут

Конечно, свалка в Сийвертси – не единственная незаконная свалка на территории Нарвы. И, как показывает печальный опыт, сколько их ни убирай, они появляются снова и снова. Есть немало неравнодушных людей, которые пытаются бороться с ними своими силами: кто-то берет с собой на прогулку мусорный пакет и, так сказать, совмещает приятное с полезным. «Я регулярно собираю мусор на Ореховке, потом звоню в Департамент городского хозяйства, и они увозят эти мешки», – рассказывает одна знакомая.

Несколько лет назад группа добровольцев в рамках акции «Сделаем!» провела уборку обширной лесной свалки в районе гаражей на улице Раху, и результаты уборки были впечатляющими.

Под этим строительным и растительным мусором - дренажная канава.

Один из участников этого субботника, известный нарвский общественный активист Алексей Непримеров рассказал нашему изданию, что уже через год мусор был на том же месте в полном объеме. Увы, идея о том, что в деле борьбы со стихийными свалками очень важен личный воспитательный пример и что в чистом лесу мусорить будет стыдно, на практике пока подтверждения не нашла, констатирует Алексей.

«Это касается не только Нарвы. Например, в Нарва-Йыэсуу добровольцы регулярно стараются очищать от мусора и лес, и глубокие ямы вдоль дорог. И уже через неделю эти ямы снова полны мусора, словно это специально врытые в землю контейнеры для отходов», – с горечью рассказывает активист. Он считает, что могли бы здорово помочь видеокамеры в местах регулярных стихийных свалок и штрафы для нарушителей.

Нужен мозговой штурм

В Нарве видеокамеры для отслеживания нарушителей в лесах пока не используются, зато большой опыт их использования уже накопил Центр управления государственными лесами (RMK). Ида-Вируский лесничий Алар Сюда сказал нашему изданию, что камеры устанавливают в местах регулярных стихийных свалок и ежегодно устанавливают с их помощью 5-7 нарушителей, которые платят штрафы и чьи истории становятся достоянием общественности. «Да, камеры помогают, но за ними нужно постоянно ухаживать и следить – из трех камер в лесу Нарва-Йыэсуу сейчас одну уже сломали», – рассказал Алар Сюда.

По его мнению, для предотвращения свалок очень важно, чтобы местное самоуправление отслеживало, со всеми ли частными домохозяйствами заключены договоры о вывозе мусора. В некоторых самоуправлениях помогает положение Закона об отходах о том, что 4 процента домохозяйств можно по обоснованным причинам вообще освободить от платы за вывоз мусора. При этом руководствуются принципом: дешевле сразу вывезти мусор бесплатно, чем потом собирать его по лесу. Но самое главное, считает опытный лесничий, это все-таки сознательность самих местных жителей, поэтому добровольцам опускать руки не стоит: нужно продолжать всячески воспитывать у людей бережное отношение к природе.

«Думаю, что в этом вопросе нужен серьезный мозговой штурм. В Нарве немало неравнодушных людей и эко-добровольцев. Надо собраться вместе с городской властью и принять конкретный план. В него могли бы войти и установка камер видеонаблюдения, и регулярные субботники, и воспитательные мероприятия, а в каких-то случаях – и бесплатный вывоз мусора», – считает Алексей Непримеров.

Нелишне спросить: - К кому в горуправе можно обратиться по поводу «самозахватчиков» в районе Сийвертси, и были ли уже такие обращения от местных жителей?

Увы, с ответом на этот вопрос возникли трудности. Дмитрий Дьяков сказал, что этот вопрос не в его компетенции и посоветовал обратиться в отдел по надзору. Руководитель же отдела по надзору Эллен Уускюла ответила, что спрашивать надо письменно и отправлять свой вопрос на «общий адрес». На чей конкретно общий адрес – отдела надзора, Департамента архитектуры, городской управы поинтересовались мы. «Это ваш выбор», – ответила Уускюла. Но мы не теряем надежды получить ответ на этот вопрос и обязательно опубликуем его позже, поскольку он действительно важен не только для жителей Сийвертси, но и для всех горожан, обеспокоенных чистотой окружающей среды.

Ирина ТОКАРЕВА