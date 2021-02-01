И лежит себе спокойно...

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Наша читательница Галина, жительница дома № 11 по ул. Виру, обеспокоена, что рядом с их домом появилась свалка.

Не какая-то простая свалка, а с пропиской в престижном районе. Фото: Татьяна Завьялова

– Наш дом расположен рядом с общежитием Виру, 3. Оно расформировывается, и, видимо, отъезжающим жильцам требуется куда-то девать ненужное. Но контейнеры от общежития почему-то убрали. Так что перед нами теперь открывается не приятный вид на лужайку перед Нарвским колледжем, а вид на свалку, – сетует нарвитянка.

В самом деле, свалка тут хоть и не крупная, но «ярко выраженная». И очень нескромно расположившаяся: рядом с лесенкой, ведущей к Нарвскому колледжу. Примечательно, что некоторое время назад она уже попадала в наш фотообзор по неприглядным местам весенней Нарвы. И вот, никуда не делась – не «растаяла» и не «испарилась».

Чей же это недосмотр? С этим вопросом мы обратились в Департамент городского хозяйства НГУ.

– Эта свалка образовалась на территории, городу не принадлежащей. Хозяин этого кусочка земли, возле постройки производственного назначения, – VKG. А частные территории город не убирает, – говорит старший специалист департамента Елена Магдина. – Но может отрегулировать вопрос, отправив владельцу неубранного участка предписание. Что, скорее всего, наша служба охраны порядка уже и сделала.

Однако главный специалист этой службы – Дмитрий Дьяков – в ответ на нашу просьбу прояснить будущее свалки ответил, что слышит о ней впервые. А побывав на месте, проинформировал, что мусор все же находится на городской земле. Соответственно, в скором времени в рамках ликвидации стихийных свалок на городской территории он будет убран.

«НГ»