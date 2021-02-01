Велосипеды «отчудили», стеллажи – нет

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Первые же обсуждения на прошедшей 29 апреля сессии городского собрания показали, что вопросы, выносимые на обсуждение депутатов необходимо готовить тщательнее.

Один из невостребованных велосипедов, чьего владельца разыскивала полиция. Фото: Narva politseijaoskond

Так, первым в повестке дня стояло безвозмездное отчуждение 118 велосипедов, переданных городу полицией в качестве невостребованных нарвитянами находок. На обсуждение депутатов было вынесено их безвозмездное отчуждение НКО Velonarva, которое в конечном итоге, согласно голосованию по этому вопросу, их и получит. Но в ходе обсуждения выяснилось: на эти велосипеды имелись бы и другие претенденты. В частности, общеобразовательные школы. В них, по словам депутата и директора Кренгольмской гимназии Ирины Янович, в рамках совместного проекта с Департаментом шоссейных дорог Эстонии проходит обучение велосипедистов с целью сдачи ими затем экзаменов и получения прав на вождение велосипеда. Однако пройти курс обучения могут только те дети, у которых есть свои велосипеды.

Между тем вопрос передачи велосипедов городским учреждениям вообще не рассматривался. По словам докладчика – директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачевой, комиссией по городскому имуществу, действующей при городском собрании, было решено передать велосипеды (они в большинстве своем старые и нуждаются в ремонте) сразу некоммерческому объединению. Однако председатель этой комиссии, депутат Антс Кутти, отметил, что на том самом заседании не было кворума, поэтому никакого решения по означенному вопросу комиссия не принимала.

Депутат Алексей Мяги предложил перенести недостаточно подготовленный вопрос на второе чтение, но необходимость в его дальнейшем обсуждении отпала. Председатель горсобрания Татьяна Стольфат озвучила мнение на этот счет фракции Kesk, согласно которому в случае передачи велосипедов городскому учреждению их нужно сначала отремонтировать, однако тратить городские деньги на приведение в порядок не городского имущества нерационально. Она уточнила, что в данном случае город выступает посредником между государственной структурой и НКО. Это заявление председателя городского собрания спровоцировало новые вопросы оппозиции: «На каком основании собрание рассматривает это вопрос, если это имущество не является собственностью города?».

В ходе обсуждения так и не прозвучало однозначного ответа на вопрос, городскую ли собственность передали депутаты, хотя в проекте решения означенные велосипеды назывались ни чем иным, как городским имуществом.

Неисправными оказались не только велосипеды, но и подготовка второго вопроса, вынесенного на заседание. Решение о безвозмездном отчуждении – на этот раз стеллажей для демонстрации макета «Старая Нарва» Нарвскому музею – было вообще отложено на второе чтение ввиду невыясненной информации о нынешней стоимости имущества.

Наталья СОБОЛЕВА