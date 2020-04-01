Возобновились работы по завершению реконструкции Темного сада в Нарве

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Второй этап проекта по реконструкции Темного сада в Нарве был заморожен в 2018 году из-за банкротства генподрядчика. Ожидается, что проект будет завершен этой осенью.

Фото: Архив "НГ"

Город потратил два года на судебные разбирательства и аудит, передает "Актуальная камера".

"Пришлось проводить аудит строительных работ, которые уже были выполнены, и новый тендер на завершение работ в Темном саду. 21 декабря 2020 года был заключен договор со строительной фирмой Terre Ehitus на завершение всех оставшихся строительных работ", - пояснила главный специалист проектной службы Полина Эриксон.

Активные работы на строительной площадке в Темном саду возобновились сравнительно недавно. Завершение проекта запланировано на конец сентября. За этот период предстоит построить беседку, завершить работы по центральной площадке и дорожкам, также провести работы по озеленению. Город также ведет подготовку других проектов в старой части Нарвы.

"Сейчас идет подготовка проекта по восстановлению домика Петра I, а также Старого города. Как вы знаете, сейчас идет реконструкция ратуши и Ратушной площади. Идут проектировочные работы по Стокгольмской площади. Так что в Старом городе будет много работ", - добавила Эриксон.

Второй этап проекта реконструкции Темного сада с бюджетом около полутора миллиона евро поддержан Государственным центром вспомогательных услуг в рамках программы Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа.

ERR.EE