В Нарве у молодого человека обнаружили южноафриканский штамм

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Несколько дней назад молодой человек, прибывший из Санкт-Петербурга, сдал тест на коронавирус, в его пробе был обнаружен южноафриканский штамм коронавируса, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: terviseamet.ee

Молодой человек участвовал в тренировках на свежем воздухе, но контактировал с другими членами команды в раздевалках и позднее при прогулке в городе. В том числе молодые люди пили из одной бутылки. Кроме зараженного на самоизоляции также его 12 близких контактов — членов команды.

Особенность южноафриканского штамма в крайне быстром распространении, он почти в два раза более заразный, чем классический штамм. Вторая особенность — штамм широко распространяется среди молодых людей.

По словам главы Идаского регионального отделения департамента здоровья Марье Муузикус, коронавирус распространяется в Нарве в основном в рабочих коллективах, откуда он попадает в семью. Таким образом заражается по два-три человека сразу. По словам Муузикус, риск распространения вируса по-прежнему высок, а ситуация серьезная. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности: надевать маску, держаться на расстоянии и мыть руки.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, местное самоуправление уделяет внимание соблюдению правил в детских садах, школах, школах по интересам и спортивных клубах. Причина — рост числа инфицированных детей и молодежи в возрасте от 7 до 19 лет в Нарве.

Райк призывает всех соблюдать ограничения и правила и тогда, когда станет теплее и люди станут общаться еще теснее, чем раньше. Средний уровень инфицирования в Эстонии - 357,04, в Нарве - 762,74.

BNS