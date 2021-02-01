Официально: Нарвский энергетический забег перенесен на 9 октября

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Из-за коронавируса и вызванных его распространением ограничений Нарвский энергетический забег перенесен с 12 июня на 9 октября.

Фото: marathon100.com

О том, что массовое легкоатлетическое соревнование будет перенесено на осень, организаторы говорили и ранее, но в четверг официально была оглашена новая дата проведения забега.

Нынешний Нарвский энергетический забег станет юбилейным, 10-м по счету.

В прошлом году его не удалось провести ни летом, ни осенью.

В программу энергозабега традиционно входят полумарафон на 21,1 километра, забег на шестикилометровую дистанцию и детские забеги.

Нарвский энергетический забег является также чемпионатом Эстонии по полумарафону.

ERR.EE