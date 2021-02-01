Официально: Нарвский энергетический забег перенесен на 9 октября

Город / В центре внимания / Конвейер новостейОфициально: Нарвский энергетический забег перенесен на 9 октября
Дата публикации: Сегодня, 13:06 Просмотрено: 135
Из-за коронавируса и вызванных его распространением ограничений Нарвский энергетический забег перенесен с 12 июня на 9 октября.
Фото: marathon100.com
О том, что массовое легкоатлетическое соревнование будет перенесено на осень, организаторы говорили и ранее, но в четверг официально была оглашена новая дата проведения забега.
Нынешний Нарвский энергетический забег станет юбилейным, 10-м по счету.
В прошлом году его не удалось провести ни летом, ни осенью.
В программу энергозабега традиционно входят полумарафон на 21,1 километра, забег на шестикилометровую дистанцию и детские забеги.
Нарвский энергетический забег является также чемпионатом Эстонии по полумарафону.
ERR.EE