Вера Григорьева покинула фракцию "Наша Нарва" и будет с центристами

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Ряды входящей в коалицию фракции "Наша Нарва" (Meie Narva) в Нарвском городском собрании продолжают редеть: накануне заявление о выходе из нее подала Вера Григорьева.

Вера Григорьева. Фото: Архив "НГ"

"Дело в том, что сейчас встал вопрос в отношении предстоящих выборов. В отличие от некоторых моих коллег из фракции Meie Narva баллотироваться по списку Партии реформ я не буду, а выдвину свою кандидатуру в списке Kesk. В такой ситуации оставаться во фракции Meie Narva я посчитала неправильным", - объяснила в четверг Григорьева в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

Ранее о намерении баллотироваться в октябре в Нарвское горсобрание по списку Партии реформ объявили члены фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова, Марина Шурупова и Виктор Шемарин.

Кондрашова является председателем фракции, Шемарин - ее заместителем.

Также во фракцию "Наша Нарва" входят Владимир Изотов, Юрий Рауд и Антон Праткунас.

Ранее ряды "Нашей Нарвы" покинул Антс Кутти, перешедший во фракцию Kesk.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию официально входят фракции Kesk, "Наша Нарва" и внефракционный депутат Михаил Стальнухин.

Фракция Kesk является самой многочисленной, в ней состоят 14 депутатов.

ERR.EE