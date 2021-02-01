Бюджет Нарвы пополнился на 1 млн 107 тысяч евро

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На последнем заседании Нарвского городского собрания, которое прошло 29 апреля, было принято постановление об изменении бюджета текущего года, согласно которому городской бюджет увеличивается на 1 107 382 евро. Уточнённый объём бюджета Нарвы составляет теперь 98 049 846 евро.

Нарва направит часть из средств поддержки на строительство парковки на Графова, 24, у Александровской церкви. Фото: Архив "НГ"

На прошедшем в понедельник инфочасе горуправы Катри Райк обозначила основные суммы, которые, как ей представляется, могут иметь самый большой общественный интерес.

В числе госпособий (на сумму которых увеличен городской бюджет), например, 400 000 евро от Министерства образования и науки на улучшение условий дошкольных детских учреждений и школ с эстонским языком обучения или работающих по методике языкового погружения. Полученное пособие направляется в том числе и на проектирование детского сада по адресу Краави, 1 и прилегающей к нему территории, а также реновацию игровой площадки детсада «Солнышко» („Päikene“).

Плюс к этому Министерство образования и науки поддержало пилотный проект «Профессиональный учитель эстонского языка в группах с русским языком обучения» – 437 137 евро; 114 885 евро – на дополнительную работу учителей эстонского языка основной школы и преподающих на эстонском языке или на увеличение готовности к обучению на эстонском языке для учеников классов языкового погружения и лиц, недавно прибывших в Эстонию.

От Министерства культуры получено пособие в 30 000 евро на организацию деятельности Нарвского Симфонического оркестра и приобретение музыкальных инструментов.

24 000 евро от целевого учреждения «Центр предпринимательства Ида-Вирумаа» предназначено Нарвскому туристическому центру.

Если говорить о расходах

На что запланированы дополнительные расходы из городского бюджета Нарвы:

ремонт покрытия городских дорог, 35 000 евро;

ремонт асфальта вокруг катка с искусственным покрытием на ул. Раквере 22с, 20 000 евро;

для обслуживания автобусных линий (в т.ч. дополнительные рейсы на линиях 36, 37, 38, 39, 41 в мае и бесплатные рейсы на линиях 34, 36, 37, 38, 39, 41 до конца мая) в изменении бюджета запланированы 38 997 евро;

Полученное пособие направляется в том числе и на проектирование детского сада по адресу Краави, 1 и прилегающей к нему территории, а также реновацию игровой площадки детсада «Солнышко» („Päikene“).





запланированы в том числе пособия целевому учреждению Narva Linna Arendus на покрытие самофинансирования по проекту «Биатлонный тир Äkkeküla II этап» – 35 000 евро и на проектирование инфрастуктуры центра в Äkkeküla (водоснабжение и канализация) -30 000 евро;

проектирование и установка освещения фасада здания Пяхклимяэской гимназии, 35 000 евро;

проектирование и строительство уличного освещения дороги, ведущей к Нарвскому Языковому лицею, 19 000 евро;

составление проекта благоустройства парка Мыйза, 15 000 евро;

– расходы на снос зданий на ул.Виру, 3 и ул. Рюйтли 8, 172 640 евро;

проектирование дорог на ул. Креэнхольми, Аккекюла, Фама, Rahvavälja tänav, 152 000 евро,

проектные работы и прокладка кабеля питания для светофоров на перекрёстках Таллиннское шоссе и ул.Энергия, Таллиннское шоссе и Кренгольмский проспект, 20 000 евро,

проектирование пешеходно-велосипедной дорожки на отрезке ул, Кересе до ул. Кадастику, 10 000 евро.

Для смягчения последствий коронавируса

Для смягчения последствий ограничений из-за борьбы с COVID-19 местные самоуправления получают от государства поддержку в виде пособий (или как часто их именуют в устной речи «ковидные деньги»).

Согласно решению Правительства Республики Нарва получила 881 896 евро на стабилизацию доходной базы и 49 673 евро на поддержку дистанционного обучения учащихся, то есть в общей сложности 931 569 евро. Но эта сумма будет учтена уже в следующем измененном бюджете, вероятно, в июне.

Плюс инвестиционные пособия

Государство поддерживает местные самоуправления также инвестиционными пособиями.

Каждому самоуправлению предусмотрена сумма поддержки, в пределах которой следует представить перечень объектов, в которые самоуправление собирается инвестировать.

«Это могут быть объекты, которые Нарва уже начала строить или собирается», – уточняет Катри Райк. Нарве предусмотрена поддержка в сумме 1 122 000 евро.

Перечень проектов с заключёнными договорами или подтверждениями заказов Нарва должна представить Министерству финансов не позднее 1 декабря нынешнего года. А сами средства поддержки можно будет использовать до конца 2022 года.

В настоящий момент городская управа обсуждает возможные варианты инвестиционных проектов, на которые можно было бы направить средства поддержки. В частности, обсуждается и вопрос строительства парковки по адресу Графова, 24 (у Александровской церкви).

Окончательное же решение, куда направлять инвестиционные пособия, решат депутаты Нарвского городского собрания на сессии в июне.

Светлана ЗАЙЦЕВА