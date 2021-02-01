Зампред Нарвского горсобрания Яна Кондрашова вступила в Партию реформ

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Во вторник, 4 мая, заместитель председателя Нарвского горсобрания, член входящей в коалицию фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова официально вступила в Партию реформ.

Яна Кондрашова стала членом Париии реформ. Фото: facebook/Meie Narva - Наша Нарва

Соответствующая отметка появилась в Коммерческом регистре.

О том, что Кондрашова подала заявление о вступлении в партию премьер-министра, rus.err.ee впервые сообщил 30 апреля. В тот же день стало известно, что на местных выборах осенью этого года Яна Кондрашова будет баллотироваться в Нарвское горсобрание в списке Партии реформ.

С 16 августа 2013 по 29 марта 2021 года Яна Кондрашова состояла в рядах Социал-демократической партии.

Осенью 2013 года она баллотировалась в горсобрание Нарвы в списке соцдемов и получила 105 голосов. Такого результата для получения мандата не хватило.

В 2017 году она выдвигалась уже от списка "Нашей Нарвы", тогда ее поддержали 133 избирателя, что позволило Кондрашовой стать депутатом.

ERR.EE