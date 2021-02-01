Нарвский Культурный квартал "Мануфактура" - будет?

Дата публикации: Вчера, 16:50 Просмотрено: 572

Комиссия по культуре Рийгикогу решила внести на рассмотрение парламента предложение считать тартуский Центр культуры в Старом городе, нарвский Культурный квартал "Мануфактура" на территории бывшей Кренгольской мануфактуры, Дом музыки имени Арво Пярта и пристройку к нынешнему зданию Национальной оперы "Эстония" культурными сооружениями государственного значения, поддерживаемые Фондом культуры.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муста, предложение комиссии теперь перемещается в Большой зал Рийгикогу, где будет принято окончательное решение по списку культурных зданий государственного значения и по объектам, ремонт и реновацию которых в ближайшие годы поддержит Фонд культуры.

"Мы работали над тем, чтобы сделать возможным и согласовать гарантированное финансирование не для двух, а для четырех объектов. В противном случае получилось бы так, что остались бы только Таллинн и Тарту. Оба города хороши, но культура должна быть и в других регионах", - сказал Муст ERR.

По словам Муста, каждый выбранный проект имел несколько плюсов. Например, в пользу Дома музыки имени Арво Пярта говорила большая поддержка местного сообщества и тот факт, что это будет улучшение существующего здания. "Во имя этого работа велась давно, этот проект долгое время созревал. Была поддержка разных партий и многие, в том числе и я, посетили этот объект", - сказал Муст. "У него было много мелких плюсов, в том числе очень большая поддержка со стороны местного сообщества, а также поддержка со стороны местного правительства. В Раквере речь идет о существующем здании, его улучшении и продвижении, а не о том, что мы добавляем одну коробку, и культуры становится больше".

Общая стоимость четырех объектов оценивается комиссией по культуре примерно в 140 миллионов евро.

Муст отметил, что проект решения пройдет через два чтения на заседаниях Рийгикогу, и что окончательное голосование ожидается к концу весенней сессии работы парламента.

Больших поправок к решению, по мнению Муста, быть не должно, но возможно, что будут внесены предложения по улучшению. "Может быть, будет сделано предложение о сокращении, если выяснится, что некоторые проекты даже с государственной помощью не являются жизнеспособными, но мы работали над тем, чтобы таких объектов в списке не было".

На включение в список культурных объектов государственного значения первоначально было представлено 30 объектов. В финальный тур прошли 11 объектов.

Как отметил Муст, возможно, что не вошедшие в окончательный список смогут сотрудничать с получившими финансирование объектами.

Закон о фонде "Капитал культуры" позволяет совету фонда поддерживать строительство или реконструкцию одновременно до двух культурных зданий государственного значения, выбранных согласно рейтингу. По словам Муста, какой проект будет реализован первым, зависит как от рейтинга приоритетов, так и от готовности самого проекта. "Наш рейтинг соблюдается, но если окажется, что какой-то проект готов к строительству, то фонд имеет право изменить этот рейтинг приоритетов".

Ежегодно Фонд культур получает 60,6% целевого налога на азартные игры, которые фонд направляет на строительство и реконструкцию зданий культуры.

Последний раз в 1996 году Рийгикогу принял решение профинансировать строительство музея Kumu, Эстонского национального музея и Эстонской академии музыки и театра как культурных зданий государственного значения.

ERR.EE