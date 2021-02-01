Сергей Горлач: Евграфова в списке Партии реформ не будет

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Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач надеется, что на осенних выборах в Нарвское горсобрание в список Партии реформ войдут около 60 человек. Появление в нем бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова он исключил, а вот для действующего главы города Катри Райк место в списке бы нашлось.

Сергей Горлач Фото: err.ee

- В 2017 году на выборах в Нарве первым номером списка Партии реформ был Игорь Сумарок. Этой осенью вы на него рассчитываете?



- По теме выборов 2021 мы с ним еще не связывались, но обсуждали другие партийные темы. До последнего момента он был больше сосредоточен на своей работе и другой деятельности. Но в принципе я намерен обсудить с ним его возможное участие в выборах в списке Партии реформ.



- На прошлой неделе лидер Партии реформ Кая Каллас согласилась с утверждением, что новой русскоязычной звездой реформистов мог бы стать бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов. Вы его в нарвский список реформистов приглашали?



- Со стороны Каи Каллас это был дипломатичный ответ. Обычно главная контора ждет предложений по спискам от местных ячеек. Я могу сказать, что вариант с участием Евграфова в нашем списке невозможен.



- Почему?



- У нас есть своя команда. Есть видение того, кого мы бы хотели и могли привлечь в нашу компанию. Алексей Евграфов в число этих людей не входит.



- В 2002 году в списке Партии реформ на выборах в Нарве были и вы, и Алексей Евграфов, но больше всех голосов реформистам тогда принес Федор Овсянников. За него бороться тоже не планируете?



- Совершенно точно, что он сейчас для нас не в приоритете.



- Почему вы не попытались сохранить избирательный союз "Наша Нарва"?



- На это решение повлияло то, что Катри Райк сейчас не с нами. Не знаю, временно или навсегда. Но оставшись без нее, мы рассматривали разные варианты. Посчитали, что вариант выйти на выборы под флагом Партии реформ более логичный.



- Появление в вашем списке Катри Райк - фантастика?



- Мы открыты почти для всех. Мы готовы разговаривать и сотрудничать со всеми активными гражданами. В том числе и с Катри Райк. Если она захочет, то возможность для сотрудничества с ней мы найдем.



- Если Катри Райк захочет стать первым номером списка Партии реформ, то вы готовы ей уступить?



- Если она захочет, то да. Без проблем.



- Один из лидеров нарвской ячейки EKRE Дмитрий Гусев заявил, что для их списка успехом было бы получить большинство мест в горсобрании. У реформистов цели более скромные?



- Я бы не хотел публично высказываться на этот счет до того, как будет полностью составлен наш список. Сейчас есть ядро, вокруг которого мы его формируем. Эта работа ведется каждый день. Но пока рано делать какие-то заявления.



- Насколько длинным будет список Партии реформ в Нарве?



- Я бы ориентировался на опыт 2017 года. Тогда в списке избирательного союза "Наша Нарва", в который я входил, было 59 человек. Считаю, что на примерно на такое же количество кандидатов следует рассчитывать и реформистам.



- Кая Каллас имеет какое-то отношение к появлению списка Партии реформ на выборах в Нарве?



- Кая Каллас - лидер нашей партии и премьер-министр страны. В силу своей занятости она не всегда успевает углубляться во все вопросы, связанные с региональными партийными организациями. Но вопросом появления в Нарве нашего списка она интересовалась. Однако более плотная работа на этот счет все же велась не с ней, а с другими лицами.



- Игорь Сумарок четыре года назад призывал перестать финансировать из городского бюджета выпуск муниципальной газеты. Вы готовы закрыть бесплатную газету?



- Я не изменил своего мнения. До того, как стать вице-мэром, я был депутатом Нарвского горсобрания. В то время я несколько раз говорил, что выпуск муниципальной газеты нецелесообразен.



- Антс Лийметс, который войдет в список Партии реформ, говорил, что будет бороться за переименование улиц Тиймана и Даумана. Эту идею вы приветствуете?



- Я поддерживаю Лийметса в том, что важно понимать, какую роль сыграли Альберт-Аугуст Тийман и Антс Дауманн в истории государства. Но вопрос о том, войдет ли это предложение Антса Лийметса в предвыборную программу Партии реформ на выборах в Нарве, мы еще не обсуждали. Но я сторонник того, чтобы в названиях улиц не было бы политической окраски. Тогда в будущем переименовывать их не придется.



- Но если конкретно - поддерживаете ли вы идею переименования улиц Тиймана и Даумана?



- Я бы поддержал. Но это лично мое мнение.



- Скорее всего, вы будете первым номером списка Партии реформ в Нарве. Означает ли это, что вы видите себя и в роли мэра?



- Я не одобряю традицию, по которой первый номер списка считается кандидатом в мэры. Не всегда первый номер списка хороший мэр. У меня нет железных амбиций быть мэром города. Есть кандидаты лучше.



- Если избиратели спросят, кого реформисты хотят видеть в роли мэра Нарвы, как ответите?



- Я бы ответил, что мы будем рассматривать широкий список возможных кандидатов. Мы не будем искать мэра только внутри собственного списка. Это неправильно.



- Как собираетесь решать проблему высокой безработицы в Нарве?



- Если смотреть на статистику, то в Нарве проживает около 55 000 человек. Из них 24 000 - это люди, получающие пособие, в основном пенсионеры и те, кто работает не полный рабочий день. Статистика удручающая. Но город создавать самостоятельно рабочие места не может. Я не имею ввиду возможность искусственного раздувания штатов муниципальных учреждений. Наша возможность - оказывать инфраструктурную помощь промышленным паркам и предприятиям, которые приходят в Нарву. Мы можем способствовать созданию рабочих мест, поддерживая строительство дорог, коммуникаций, проведение электричества. Например, недавно в Нарве подписали меморандум о намерении построить на территории промпарка суперзавод. Но для него необходимо построить прямое соединение с Нарвской электростанции, чтобы инвесторы могли бы не платить сетевую плату, которая порой достигает 30% от стоимости электричества. Я считаю, что поддержать строительство прямого соединения - это прямая обязанность города. Если мы станем более интересными для строительства здесь заводов, то инвесторы будут приходить в Нарву и создавать новые рабочие места. А отток населения станет снижаться. Возможно, что в Нарву даже начнут возвращаться те, кто уехал из нее в поисках лучшей жизни.

ERR.EE