В Нарвской библиотеке будут проходить онлайн-лекции по истории Нарвы

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С 8 по 29 мая краеведческий отдел Нарвской центральной библиотеки приглашает на цикл онлайн-лекций по истории Нарвы.

Н. Зауервейд. «Пётр I усмиряет своих солдат после взятия Нарвы» Фото: wikipedia.org

8 мая, "Дворец Петра I в Нарве"

По адресу Рюйтли, 21 стоял двухэтажный дом с мезонином и балконом, построенный в стиле позднего Средневековья. До Второй мировой войны в этом доме располагался один из старейших музеев Эстонии и России. На лекции речь пойдет об истории этого дома, открытии в нем музея, о посещении дворца известными людьми и о дальнейшей его судьбе. В конце лекции состоится виртуальная экскурсия по выставке "Дворец Петра I в Нарве", которая открылась в Нарвской центральной библиотеке в начале марта.

15 мая, "История Нарвы в лицах"

У каждого с городом связана своя история, своя судьба, и каждый назовет разные причины любви и привязанности к Нарве. Необязательно родиться в городе, чтобы полюбить его. Многие люди, которые известны в настоящее время, приехали в Нарву по разным причинам, но полюбили ее и считали своей родиной. Своими делами они внесли большой вклад в развитие города. Люди – главное богатство города. Первая часть цикла "История Нарвы в лицах" будет посвящена людям, которые в разное время стояли у руля города: бургомистры, члены магистрата, градоначальники. Из малого складывается большое, и, конечно, город, в котором живут относящиеся к нему с теплом люди, будет иметь развитие и будущее.

22 мая, "Из истории школьного образования в Нарве"

У школьного образования Нарвы богатая история. Первые упоминания о существовании в городе школы относятся к 1501 году. Это было начальное учебное заведение, в котором преподавал городской писарь. В начале XX века в городе существовали две гимназии, городское и коммерческие училища, Нарвский мореходный класс и восемь начальных училищ. На лекции речь пойдет о развитие школьного дела в городе до 1919 года.

29 мая, "Развитие города Нарвы. 1944-1990 гг."

Из-за своего местоположения, находясь на границе, Нарва неоднократно меняла облик. В годы Второй мировой войны общее разрушение в городе составило 98%. Он создавался заново, не сохранилось ни одного неповрежденного здания. Современный облик Нарвы сложился в 50-70-е годы XX века. Основным фактором, определившим развитие Нарвы в советский период, явился промышленный прогресс. Участники лекции узнают, что происходило в этот период и как менялся облик города.

Лекции будут проходить по субботам в 11.00 в электронной среде Zoom. Продолжительность – один час. Для участия в лекции необходимо зарегистрироваться здесь. Ссылка на лекцию высылается за час до начала мероприятия. Лектор – библиограф Нарвской центральной библиотеки, историк Татьяна Климина.

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