Освящение куличей, яиц и пасок прошло в индивидуальном порядке

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В связи с распространением коронавируса праздничные Пасхальные богослужения 2 мая будут совершаться, как и в прошлом году, за закрытыми дверями, без прихожан. Крестного хода в этом году не будет.

Освящение пасхальных куличей, яиц, пасок и другой пасхальной снеди в церкви Казанской иконы Божией Матери в курортном Нарва-Йыэсуу проходило на улице, при участии одновременно минимального количества человек, с соблюдением всех необходимых противовирусных мер.

В Великую субботу, 1 мая, освящение пасхальных куличей, яиц, пасок и другой пасхальной снеди в храмах Нарвской епархии совершалось в индивидуальном порядке.

Что на практике означало - на улице, в присутствии одновременно минимального количества человек, с соблюдением всех необходимых противовирусных мер.

Как сказал вашему корреспонденту настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу отец Корнилий, в этом году пришедших освятить пасхальную снедь оказалось даже больше, чем в прошлом. «Однако скопления людей ни разу в течение всего дня (а именно с 12 до 17 часов) не было, - уточнил отец Корнилий. – Народ приходил семьями, либо по одному, по два человека, и у стола, который стоял на дворе, никто не толпился».

Можно было войти и во временный храм, который обустроен в приходском доме после пожара в церкви 14 февраля этого года. Здесь сейчас ведутся службы (они, собственно, никогда и не прекращались, идут постоянно, но без прихожан), и помолиться, поставить свечи. Он, как и положено в праздник, красиво украшен букетами живых цветов. Но туда если и заходили, то по одному.

«А вот на Светлую седмицу, которая начнется с 3 мая, очень надеемся, что богослужения уже будут проходить при эпидемиологических послаблениях, то есть с участием прихожан», - говорит отец Корнилий.

По предварительной информации, церкви в Эстонии должны открыться с понедельника, 3 мая. Однако при условии, что их помещения могут заполняться лишь на 25% и службы будут заканчиваться не позднее 19 часов. Ношение масок, дезинфекция рук остаются обязательными.

В прошлом году локдаун также выпал на празднование Пасхи.

Пользуясь случаем, отец Корнилий просил через «Нарвскую Газету» поблагодарить всех, кто сделал и еще сделает свои пожертвования на восстановление старинного бревенчатого здания церкви и ее внутреннего убранства. «Первый этап – консервация здания - успешно завершен. Сейчас идет составления проекта,» - уточняет отец Корнилий.



Светлана Зайцева

Фотографии: Светлана Зайцева