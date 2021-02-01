Список Партии реформ на выборах в Нарве усилят

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На предстоящих в октябре выборах в Нарвское городское собрание Партия реформ выставит свой список, первым номером которого станет нынешний вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.

Фото: Reformierakond

Кроме того, в список войдут нынешние члены фракции "Наша Нарва" в местном городском собрании - Яна Кондрашова, Виктор Шемарин и Марина Шурупова, а также бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, сообщила в пятницу пресс-служба Партии реформ.

Горлач, Лийметс и Шурупова являются членами Партии реформ. Подала заявление о вступлении в эту политическую силу и Кондрашова, которая в конце марта вышла из рядов соцдемов.

По информации rus.err.ee, войти в список реформистов могут и еще несколько членов нынешней фракции "Наша Нарва".

О намерении баллотироваться Лийметс говорил rus.err.ee еще осенью прошлого года.

"У меня большие сомнения, что власти Нарвы решат вопрос с переименованием улиц Тиймана и Даумана, поэтому наверняка буду баллотироваться", - называл он одну из причин.

В 2017 году Партия реформ также выставляла свой список в Нарве. Ни один из ее кандидатов тогда в горсобрание не попал. Горлач в 2017-м баллотировался по списку "Наша Нарва".

ERR.EE