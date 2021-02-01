Список Партии реформ на выборах в Нарве усилят

Город / Конвейер новостей / ПолитикаСписок Партии реформ на выборах в Нарве усилят
Дата публикации: Сегодня, 15:39 Просмотрено: 126
На предстоящих в октябре выборах в Нарвское городское собрание Партия реформ выставит свой список, первым номером которого станет нынешний вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.
Кроме того, в список войдут нынешние члены фракции "Наша Нарва" в местном городском собрании - Яна Кондрашова, Виктор Шемарин и Марина Шурупова, а также бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, сообщила в пятницу пресс-служба Партии реформ.
Горлач, Лийметс и Шурупова являются членами Партии реформ. Подала заявление о вступлении в эту политическую силу и Кондрашова, которая в конце марта вышла из рядов соцдемов.
По информации rus.err.ee, войти в список реформистов могут и еще несколько членов нынешней фракции "Наша Нарва".
О намерении баллотироваться Лийметс говорил rus.err.ee еще осенью прошлого года.
"У меня большие сомнения, что власти Нарвы решат вопрос с переименованием улиц Тиймана и Даумана, поэтому наверняка буду баллотироваться", - называл он одну из причин.
В 2017 году Партия реформ также выставляла свой список в Нарве. Ни один из ее кандидатов тогда в горсобрание не попал. Горлач в 2017-м баллотировался по списку "Наша Нарва".
ERR.EE